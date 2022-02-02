Продюсера Марию Певчих оставили без денег: пиратская копия фильма «Навальный» утекла в Сеть

Премьера в США фильма о блогере Алексее Навальном1, внесенном в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, обрастает интересными деталями.

Документальный фильм на американском кинофестивале «Сандэнс» представили HBO Max и CNN Films. Картина получила две награды, об этом в частности сообщила в своем Twitter сторонница Навального Мария Певчих, которая в одном из видеороликов в YouTube утверждала, что именно она начинала снимать этот фильм, а затем выступала как продюсер проекта.

В прокате фильм «Навальный», естественно, еще не появлялся — вероятно, пока есть только фестивальная копия. Права на показ принадлежат HBO Max. В руководстве компании «Амедиатека», которая распространяет продукцию HBO в России, уже заявили, что не планируют вести переговоры о покупке прав на картину.

Однако уже несколько дней назад в интернете стали довольно активно распространять ссылку на этот фильм. Видимо, в Сеть утекла именно фестивальная копия, причем почему-то частично с украинскими титрами. Судя по всему, незаконно. Мария Певчих, как пишут некоторые Telegram-каналы, пристыдила тех, кто распространяет в Рунете ссылку на пиратскую копию, но понимания не нашла — в соцсетях довольно подробно и обстоятельно обсуждают фильм.

«Совершенно точно Певчих волнуют не эти самые люди [которые ждут картину], а судьба фильма, кассовые сборы и все, что с этим связано», — считает блогер Кирилл Шулика.

Pr Scr youtube.com / Алексей Навальный

Политолог и блогер Вадим Манукян посмотрел фильм в гостях у друзей и поделился с читателями ФАН своими впечатлениями.

«Не понимаю, почему сегодня на Западе любые киноподелки называют фильмами, да еще и на фестивалях представляют. Видел я это новое кино про «берлинского пациента», но, признаюсь, до конца не осилил. Скучно, на мой взгляд, и бездарно, как и любая западная пропаганда. Агитка в духе времен нацистской Германии. Как раз идеальное время для этого «фильма» подобрали — в разгар конфронтации коллективного Запада с Россией на тему расширения НАТО и разворачивания ударных систем у российских границ. Что касается фильма — смотреть этот «шедевр» никому не могу порекомендовать. На мой взгляд, правды там ни на грош», — поделился мнением Вадим Манукян.

В настоящее время Алексей Навальный отбывает срок в колонии за мошенничество, аффилированные с ним организации признаны экстремистскими и запрещены. Сам Навальный и несколько его сторонников внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

1 Включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.