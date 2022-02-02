Истребители ВВС Британии отслеживают «неопознанный летательный аппарат» у границ Шотландии

Лондон, 2 февраля. Истребители Typhoon Военно-воздушных сил Великобритании были подняты в воздух для сопровождения «неопознанного летательного аппарата» на севере Шотландии.

Как сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на источники в военном сообществе, самолеты вылетели с авиабазы Лоссимут. Кроме того, с военного аэродрома Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир на операцию был отправлен заправщик Voyager. Детали инцидента пока неизвестны. Британское командование ситуацию не комментирует.

Ранее ВМС Британии взяли на сопровождение два военных корабля российского флота во время прохода через Ла-Манш. Также, по информации «Царьграда», в Британии раскрыли детали столкновения российского корабля с британским. Инцидент произошел в 200 милях к северу от Шотландии.