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Dnes.Dir: решение ЕС о приостановке сертификации «СП-2» бьет по самой Европе

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 16:50
Политика
Dnes.Dir: решение ЕС о приостановке сертификации «СП-2» бьет по самой Европе
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София, 2 февраля. Решение Евросоюза приостановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2» в первую очередь бьет по самой Европе, считают читатели болгарского портала Dnes.Dir.

В решении Еврокомиссии сказано, что сертификация российского газопровода поставлена на паузу, а перспектива его совместимости с энергетической политикой ЕС пока изучается. Помимо этого, в ЕК утверждают, что проект не должен использоваться Российской Федерацией в качестве оружия.

Однако вместо этого Еврокомиссия намерена одобрить пакет финансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро. Таким образом хитрый маневр ЕС по заморозке сертификации «Северного потока — 2» вывел болгар из себя. Возмутившиеся читатели отметили, что даже членам Евросоюза не помогают так, как сейчас украинской стороне, а еще и газовый кризис не решается.

Dnes.Dir: решение ЕС о приостановке сертификации «СП-2» бьет по самой Европе
Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

Ранее бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в своей статье для журнала Der Spiegel прокомментировал отказ руководства Германии поставлять оружие на Украину. По мнению политика, «немецкое бездействие» проявляется исключительно в нежелании властей государства поставлять оружие на украинскую территорию.

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евросоюз болгария Северный поток — 2
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