Депутат Рады Ионова назвала «бестолковым пиаром» указ Зеленского об увеличении ВСУ

Киев, 2 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский не может увеличить численность вооруженных сил страны, несмотря на такие заявления. Об этом сообщила депутат Верховной рады Мария Ионова.

По словам нардепа от партии «Европейская солидарность», указ Зеленского об увеличении численности ВСУ не имеет силы, так как это полномочия не президента, а депутатов Рады.

«Зеленский сегодня торжественно пообещал поднять армию с колен. Увы, похоже на очередную ложь и бестолковый пиар. Численность ВСУ регулируется законом Верховной рады, а не указом президента», — написала Ионова в Facebook.

Депутат подчеркнула, что соответствующее решение должно быть просчитано с учетом реальных задач и финансовых возможностей государства.

Ранее Зеленский подписал указ, который предполагает увеличение обороноспособности страны. Также документ предусматривает рост численности армии на 100 тысяч человек за три года и поднятие зарплат военнослужащим.