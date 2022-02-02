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Дарья Пынзарь удивлена и рада примирению Бородиной и Жужи
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь удивлена и рада примирению Бородиной и Жужи
Pr Scr instagram.com  /  darya_pinzar86

Москва, 2 февраля. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь на своей странице в Instagram устроила челлендж с ответами на вопросы подписчиков, — пишет Teleprogramma.pro

Среди уймы вопросов возник и о примирении экс-ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной с ее лучшей подругой Катей Жужей, которая тоже долгое время была участницей телепроекта.

Дарья Пынзарь похвалила подруг за то, что те умеют забывать все негативное и плохое, что они друг другу сделали и наговорили.

«Очень хорошо, когда люди умеют слышать друг друга и умеют искренне наладить отношения. Вот, к сожалению, я так не умею. Надо учиться», — написала у себя в сторис девушка.

Ксения Бородина и Екатерина Жужа сообщили, что помирились на днях. Они разместили совместный снимок в своих блогах и даже записали совместные сторис, где катаются на машине, дурачатся и весело хохочут.

Скандал между дамами разгорелся несколько лет назад. Он дошел до того, что Катя Жужа даже лишилась работы на проекте, куда ее по протекции устроила Бородина.

Причиной их ссоры, по слухам, стало сообщение в общем чате мессенджера. Жужа не увидела текста, где Бородина написала о болезни дочери. По этой причине она не поддержала подругу, после чего Ксения обвинила ее в том, что та поддерживает с ней отношения только из-за выгоды

Подписчикам очень понравилось, что закадычные подруги воссоединились. Девушки не общались друг с другом почти пять лет.

«Я здесь хотела отметить аккаунт Жужи, но не могу. Мы заблокировали друг друга, а теперь не можем разблокировать», — написала на своей странице Ксения Бородина.

Ранее сообщалось, как попавшая под капельницу Бородина заподозрила у себя коронавирус. 

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Все новости / Шоу-бизнес / Дарья Пынзарь удивлена и рада примирению Бородиной и Жужи
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