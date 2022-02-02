Страны Запада продолжают стягивать войска к границам Украины лишь с одной целью — оккупировать территории этой страны. С таким заявлением выступил известный российский политолог Сергей Михеев.

Американский президент Джо Байден официально одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе. Ожидается, что Пентагон перебросит несколько тысяч военнослужащих в Польшу и Румынию в ближайшие дни.

Кроме того, Вашингтон привел в боевую готовность 8,5 тысячи военнослужащих на случай, если понадобится быстро перебросить в Европу силы реагирования НАТО и США. В регионе уже размещены десятки тысяч солдат, которые можно дополнительно использовать. Войска будут действовать на двусторонней основе с принимающими их странами, поскольку НАТО еще не задействовала многонациональные силы реагирования.

В свою очередь, политолог Сергей Михеев раскрыл план Запада по оккупации Украины. По его словам, иностранные государства целенаправленно стягивают к украинским границам ударные группы, чтобы при первой же возможности ввести на территорию Незалежной. Эксперт считает, что таким образом создается прямая угроза России.

«Я думаю, что это прямая угроза России. Запад пытается раздувать истерию вокруг Украины и одновременно с этим угрожать России санкциями и конкретными военными приготовлениями по границам РФ, на восточном фланге. Кроме того, я не исключаю, что Запад [планирует] оккупацию Украины. Для этого концентрируются войска на территориях, которые должны заблокировать активность России. Они концентрируются так, чтобы их можно было быстро ввести на территорию Украины», — сообщил эксперт в интервью китайскому телеканалу CGTN.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Российский специалист считает, что главную роль в плане принимают США и Великобритания, которые за счет Украины хотят решить свои внутренние вопросы.

«Больше всех истерику нагнетают американцы и англичане. Они заинтересованы в том, чтобы через украинскую ситуацию решить свои внутриполитические проблемы. Напомню, что Борис Джонсон находится фактически на грани отставки. Кроме того, Британия через историю с Украиной хочет попытаться восстановить свое влияние в Европе и в мире», — резюмировал Сергей Михеев.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден нанес огромной ущерб своей стране в 2021 году. Соответствующее заявление сделал бывший американский лидер Дональд Трамп.