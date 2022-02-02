Приставы возбудили исполнительное производство в отношении мужа онкобольной Заворотнюк

Москва, 2 февраля. Муж заслуженной артистки Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев числится в списке должников у судебных приставов.

Несмотря на миллионные заработки, у фигуриста есть и долги. В связи с этим в отношении Чернышева было заведено исполнительное производство. Как стало известно Федеральному агентству новостей, он задолжал по налогам 6 257,52 рубля.

Ранее уже появлялась информация о долговых обязательствах мужа онкобольной Заворотнюк перед ГИБДД. Общая сумма штрафов составила 28 тысяч рублей.

Недавно Чернышев, попал на камеру во время поездки на автомобиле. Рядом с ним в машине находилась женщина, которая, по мнению пользователей Сети, может быть изменившейся до неузнаваемости артисткой.