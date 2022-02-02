Страны ОПЕК+ утвердили увеличение добычи нефти в марте

Москва, 2 февраля. Министры стран — участников ОПЕК+ утвердили план увеличения добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки в марте, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в альянсе.

Февральская министерская встреча длилась всего 20 минут и стала рекордно короткой за все время переговоров. Следующее заседание состоится 2 марта. Решение о наращивании добычи черного золота было ожидаемым — увеличение является номинальным, поскольку некоторые страны уже несколько месяцев наращивают объемы меньше, чем могли бы по квотам.

Страны ОПЕК+ восстанавливают добычу сырья на 400 тысяч баррелей в сутки с августа прошлого года. Однако с учетом неопределенности на рынке альянс подтверждает план каждый месяц. Все участники собираются в формате видеоконференции. Согласно такому графику, в январе 2022 года они должны были сокращать добычу нефти уже на 3,359 млн баррелей, а в феврале — на 2,959 млн баррелей.