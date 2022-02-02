Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 17:01
17:00
Общество
Петербургские рабочие «защитили» автомобиль от сосулек с помощью листа картона
17:00
Политика
Примитивная игра: Баранец о новом повороте в деле о взрывах в Чехии
17:00
Политика
Политолог Валяев: Украина не видит последовательности в поведении США
16:57
Общество
Парапсихолог Розанов объяснил, как нужно загадывать желания в магическую дату 02.02.2022
16:54
Шоу-бизнес
«Мы оба снимались в странных фильмах»: Барецкий рассказал о своих отношениях с Еленой Берковой
16:52
Происшествия
Мужчина погиб в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде
16:51
Общество
Около 90% россиян с COVID-19 находятся на амбулаторном лечении
16:51
Общество
Воробей испортила кадр разомлевшему в компании трех красоток Винокуру
16:50
Армия
Истребители ВВС Британии отслеживают «неопознанный летательный аппарат» у границ Шотландии
16:50
Политика
Dnes.Dir: решение ЕС о приостановке сертификации «СП-2» бьет по самой Европе
Все новости

Страны ОПЕК+ утвердили увеличение добычи нефти в марте

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 16:44
Экономика
Страны ОПЕК+ утвердили увеличение добычи нефти в марте
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 февраля. Министры стран — участников ОПЕК+ утвердили план увеличения добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки в марте, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в альянсе. 

Февральская министерская встреча длилась всего 20 минут и стала рекордно короткой за все время переговоров. Следующее заседание состоится 2 марта. Решение о наращивании добычи черного золота было ожидаемым — увеличение является номинальным, поскольку некоторые страны уже несколько месяцев наращивают объемы меньше, чем могли бы по квотам.

Страны ОПЕК+ восстанавливают добычу сырья на 400 тысяч баррелей в сутки с августа прошлого года. Однако с учетом неопределенности на рынке альянс подтверждает план каждый месяц. Все участники собираются в формате видеоконференции. Согласно такому графику, в январе 2022 года они должны были сокращать добычу нефти уже на 3,359 млн баррелей, а в феврале — на 2,959 млн баррелей.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Страны ОПЕК+ утвердили увеличение добычи нефти в марте
министерская встреча добыча нефти ОПЕК+
Комментировать