PGNiG не удалось аннулировать решение ЕК по антимонопольному делу против «Газпрома»

Брюссель, 2 февраля. Иск польской PGNiG с требованием аннулировать решение Еврокомиссии по антимонопольному делу против «Газпрома» был отклонен судом ЕС общей юрисдикции, сообщает агентство «Прайм».

В рамках процесса, который был инициирован ЕК в 2012 году, рассматривалась возможность нарушения российским поставщиком газа европейского законодательства в некоторых странах региона. Однако в мае 2018 года расследование завершилось без штрафных санкций для «Газпрома», с вменением ему ряда обязательств.

Уже в октябре 2018 года PGNiG подала иск, требуя отменить решение Еврокомиссии по этому антимонопольному делу. В нем компания обвиняла «Газпром» в установлении несправедливых цен для Польши, а также препятствовании транзиту газа через страны ЕС.

«Газпром» не отреагировал на просьбу PGNiG о снижении цен, заявил ранее эксперт по энергетике Валентин Землянский.