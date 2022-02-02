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PGNiG не удалось аннулировать решение ЕК по антимонопольному делу против «Газпрома»

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 16:43
Экономика
PGNiG не удалось аннулировать решение ЕК по антимонопольному делу против «Газпрома»
basket.fc-zenit.ru  /  Пресс-служба БК «Зенит»

Брюссель, 2 февраля. Иск польской PGNiG с требованием аннулировать решение Еврокомиссии по антимонопольному делу против «Газпрома» был отклонен судом ЕС общей юрисдикции, сообщает агентство «Прайм».

В рамках процесса, который был инициирован ЕК в 2012 году, рассматривалась возможность нарушения российским поставщиком газа европейского законодательства в некоторых странах региона. Однако в мае 2018 года расследование завершилось без штрафных санкций для «Газпрома», с вменением ему ряда обязательств.

Уже в октябре 2018 года PGNiG подала иск, требуя отменить решение Еврокомиссии по этому антимонопольному делу. В нем компания обвиняла «Газпром» в установлении несправедливых цен для Польши, а также препятствовании транзиту газа через страны ЕС.

«Газпром» не отреагировал на просьбу PGNiG о снижении цен, заявил ранее эксперт по энергетике Валентин Землянский.

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Газпром польша еврокомиссия pgnig Россия и Польша
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