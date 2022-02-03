Примитивная игра: Баранец о новом повороте в деле о взрывах в Чехии

Эта история началась 17 апреля прошлого года, когда премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек объявили персонами non grata 18 российских дипломатов. Естественно, по подозрению в работе на спецслужбы. Тогда для придания большего веса своему решению чешская сторона «поскребла по сусекам» и вытащила на свет божий историю аж 2014 года, когда в деревне с труднопроизносимым названием Врбетице взлетели на воздух некие оружейные склады. Решив, что «не пропадать же такому случаю», во взрывах обвинили двух русских, к тому моменту уже успевших стать живыми легендами — Александра Петрова и Руслана Боширова.
В конце июня того же года Прага начала ждать от Москвы неких «компенсаций ущерба» на сумму в 25,5 миллиона евро. В российском МИД на эти требования отреагировали вполне предсказуемо, назвав их «вымогательством» и включив Чехию в список «недружественных государств». На этом дипломатический конфликт вроде бы утих. Однако чехи, как выяснилось, не успокоились и в конце января явили миру нового «фигуранта» нашумевшего дела. На этот раз им стал некто Николай Шапошников, который якобы ранее служил в рядах российской армии и имеет чешский паспорт. Своим мнением о том, что послужило причиной нового всплеска активности чешских спецслужб с корреспондентом ФАН поделился военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
«Недавно одно из действующих лиц этого конфликта признало, что контролировало эти склады, содержимым которых оно торговало в том числе и с Украиной. Однако этот «сюжет» не устроил «хозяев» Чехии, которая является членом НАТО, и от нее потребовали обвинить в случившемся русских. И началась эта дешевая, совершенно примитивная игра», — констатировал журналист.
«Это и есть месть Земану! Ему просто хотят заткнуть рот, чтобы он не говорил свои трезвые фразы о том, что все не так, как это пытается преподнести натовская пропаганда. Я считаю, что у Земана лежали ответы на очень серьезные вопросы. Потому они и пропали. Земан, судя по всему, готовился озвучить эти документы…»
Таким образом, в результате нового витка дипломатического противостояния, о нормализации отношений между Прагой и Москвой, судя по всему, можно пока забыть.