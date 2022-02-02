Российский бизнес перечислил риски ужесточения требований к иностранным инвестициям

Москва, 2 февраля. Ассоциация профессиональных инвесторов предупредила Кабмин РФ о рисках снижения привлекательности российской экономики из-за предложений Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по поправкам в закон об иностранных инвестициях в стратегические предприятия.

ФАС ранее предложила уточнить порядок изъятия в пользу государства долей иностранных инвесторов в стратегических предприятиях страны. Данная норма должна быть применена к участникам сделки, совершенной с нарушением требований закона об иностранных инвестициях.

«Гарантия стабильности права собственности является одним из основных ценообразующих факторов для акций российских компаний. Возможность лишения иностранных инвесторов указанного права ухудшает их положение по сравнению с иными участниками экономического оборота, что может повлечь падение капитализации российских компаний и отток инвестиций», — отметил исполнительный директор ассоциации Александр Шевчук.

Поправки предлагаются к закону «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Текущий текст документа, по мнению антимонопольщиков, не в полной мере соответствует интересам России.