Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 17:00
17:00
Общество
Мурашко назвал недостаточными темпы вакцинации от COVID-19 в России
17:00
Происшествия
Глава пермской компании потратил 12 млн рублей на личные нужды вместо выплаты налогов
17:00
Общество
Петербургские рабочие «защитили» автомобиль от сосулек с помощью листа картона
17:00
Политика
Примитивная игра: Баранец о новом повороте в деле о взрывах в Чехии
17:00
Политика
Политолог Валяев: Украина не видит последовательности в поведении США
16:57
Общество
Парапсихолог Розанов объяснил, как нужно загадывать желания в магическую дату 02.02.2022
16:54
Шоу-бизнес
«Мы оба снимались в странных фильмах»: Барецкий рассказал о своих отношениях с Еленой Берковой
16:52
Происшествия
Мужчина погиб в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде
16:51
Общество
Около 90% россиян с COVID-19 находятся на амбулаторном лечении
16:51
Общество
Воробей испортила кадр разомлевшему в компании трех красоток Винокуру
Все новости

Российский бизнес перечислил риски ужесточения требований к иностранным инвестициям

Экономика
Российский бизнес перечислил риски ужесточения требований к иностранным инвестициям

Москва, 2 февраля. Ассоциация профессиональных инвесторов предупредила Кабмин РФ о рисках снижения привлекательности российской экономики из-за предложений Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по поправкам в закон об иностранных инвестициях в стратегические предприятия.

ФАС ранее предложила уточнить порядок изъятия в пользу государства долей иностранных инвесторов в стратегических предприятиях страны. Данная норма должна быть применена к участникам сделки, совершенной с нарушением требований закона об иностранных инвестициях.

«Гарантия стабильности права собственности является одним из основных ценообразующих факторов для акций российских компаний. Возможность лишения иностранных инвесторов указанного права ухудшает их положение по сравнению с иными участниками экономического оборота, что может повлечь падение капитализации российских компаний и отток инвестиций», — отметил исполнительный директор ассоциации Александр Шевчук.

Поправки предлагаются к закону «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Текущий текст документа, по мнению антимонопольщиков, не в полной мере соответствует интересам России.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Российский бизнес перечислил риски ужесточения требований к иностранным инвестициям
фас бизнес экономика россии иностранные инвестиции
Комментировать