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Худрук Кубанского казачьего хора Захарченко заявил, что молится за Путина

Общество
Худрук Кубанского казачьего хора Захарченко заявил, что молится за Путина
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 2 февраля. Президент России Владимир Путин 2 февраля принял участие в торжественной церемонии вручения государственных наград, которая проходила в Екатерининском зале Кремля. Композитор Виктор Захарченко, удостоенный звания Героя труда России, обратился к главе государства с благодарственной речью.

Художественный руководитель Кубанского казачьего хора, 83-летний народный артист РСФСР Виктор Захарченко отметил, что Путин исправно и последовательно исполняет «царский долг».

«Вы — тот человек, в которого мы верим, и за которого мы молимся. Ваше спасение — это спасение Руси и мира», — подчеркнул Захарченко.

В числе гостей церемонии были граждане России, отличившиеся в разных сферах деятельности. Среди них оказались академики Евгений Велихов и Иван Дедов, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, глава «Газпрома» Алексей Миллер и руководитель компании «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков.

Сам Путин во время церемонии вручения госнаград призвал присутствующих укреплять и развивать русский мир, повышая его привлекательность для граждан. В этом, по словам президента, и заключается миссия каждого жителя страны.

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путин захарченко композитор
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