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Первые маневры ВС РФ и Белоруссии на учениях «Союзная решимость — 2022» показали на видео

Армия
Первые маневры ВС РФ и Белоруссии на учениях «Союзная решимость — 2022» показали на видео
Prt Scr youtube.com  /  Sputnik Беларусь

Москва, 2 февраля. Военнослужащие Вооруженных сил России и Белоруссии отработали первые маневры в ходе совместных учений «Союзная решимость — 2022». Действия военных показали на видео.

Согласно информации Министерства обороны РФ, в тренировках принимали участие мотострелковые подразделения, экипажи танков, боевых машин пехоты, расчеты противотанковых ракетных комплексов и артиллерии. Видеоотчет с тренировочными мероприятиями опубликовало издание Sputnik.

В военном ведомстве отметили, что отработка сил реагирования Союзного государства будет проходить в два этапа, первый из которых продлится до 9 февраля. Во время него пройдет передислокация и создание группировок войск на территории Белоруссии, организация охраны государственных и военных объектов, а также воздушной границы Союзного государства.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия довела до иностранных атташе информацию об учениях «Союзная решимость — 2022». Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия не были обязаны уведомлять иностранных партнеров о маневрах, передает RT.

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россия белоруссия учения вс рф союзная решимость-2022
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