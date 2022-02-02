Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 17:00
17:00
Общество
Петербургские рабочие «защитили» автомобиль от сосулек с помощью листа картона
17:00
Политика
Примитивная игра: Баранец о новом повороте в деле о взрывах в Чехии
17:00
Политика
Политолог Валяев: Украина не видит последовательности в поведении США
16:57
Общество
Парапсихолог Розанов объяснил, как нужно загадывать желания в магическую дату 02.02.2022
16:54
Шоу-бизнес
«Мы оба снимались в странных фильмах»: Барецкий рассказал о своих отношениях с Еленой Берковой
16:52
Происшествия
Мужчина погиб в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде
16:51
Общество
Около 90% россиян с COVID-19 находятся на амбулаторном лечении
16:51
Общество
Воробей испортила кадр разомлевшему в компании трех красоток Винокуру
16:50
Армия
Истребители ВВС Британии отслеживают «неопознанный летательный аппарат» у границ Шотландии
16:50
Политика
Dnes.Dir: решение ЕС о приостановке сертификации «СП-2» бьет по самой Европе
Все новости

Стоимость отопления вырастет для жителей США на треть из-за холодов

Экономика
Стоимость отопления вырастет для жителей США на треть из-за холодов
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 2 февраля. Жителей сразу нескольких американских штатов ждет увеличение расходов из-за похолодания. Прирост цен на газ может составить более 30%, пишет EADaily.

Повышение стоимости отопления провоцирует рост цен на другие энергоносители: для граждан США дорожают также мазут и электричество.

Согласно прогнозу представителя компании Ciel Power Скотта Фишера, повышение трат для тех, кто использует мазут и пропан окажется еще больше — 43% и 54% соответственно. Американцам рекомендуют утеплять свои дома, чтобы сэкономить на отоплении.

На популярном форуме Reddit один из пользователей написал про «крушение американской мечты» и социальные проблемы — огромную стоимость жилья, толпы бездомных, рост налогов, а также невозможность выйти из этой ситуации.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Стоимость отопления вырастет для жителей США на треть из-за холодов
сша отопление экономика сша
Комментировать