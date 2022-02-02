Стоимость отопления вырастет для жителей США на треть из-за холодов

Вашингтон, 2 февраля. Жителей сразу нескольких американских штатов ждет увеличение расходов из-за похолодания. Прирост цен на газ может составить более 30%, пишет EADaily.

Повышение стоимости отопления провоцирует рост цен на другие энергоносители: для граждан США дорожают также мазут и электричество.

Согласно прогнозу представителя компании Ciel Power Скотта Фишера, повышение трат для тех, кто использует мазут и пропан окажется еще больше — 43% и 54% соответственно. Американцам рекомендуют утеплять свои дома, чтобы сэкономить на отоплении.

На популярном форуме Reddit один из пользователей написал про «крушение американской мечты» и социальные проблемы — огромную стоимость жилья, толпы бездомных, рост налогов, а также невозможность выйти из этой ситуации.