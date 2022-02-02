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В Кремле высказались об угрозах депутата Делимханова в адрес семьи Янгулбаева

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 16:35
Политика
В Кремле высказались об угрозах депутата Делимханова в адрес семьи Янгулбаева
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Москва, 2 февраля. Кремль не может дать оценку словам депутата Государственной думы от Чечни Адама Делимханова о беглой семье Янгулбаевых. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, этим может заняться фракция ЕР и думская комиссия по этике.

«Давать оценку действиям депутатов — это не наша функция. Это функция Государственной думы и комитета, который занимается этикой», — объяснил Песков.

Ранее сообщалось, что семья Янгулбаевых должна вернуться в Россию. Об этом в своем Instagram-аккаунте заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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