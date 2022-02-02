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МИД Аргентины обвинил Великобританию в «империализме» перед встречей Фернандеса с Путиным

Весь мир
МИД Аргентины обвинил Великобританию в «империализме» перед встречей Фернандеса с Путиным
royalnavy.mod.uk  /  The Royal Navy website

Буэнос-Айрес, 2 февраля. В преддверии визита в Россию аргентинского президента Альберто Фернандеса государственный секретарь Аргентины по вопросам Мальвинских островов, Антарктики и Южной Атлантики Гильермо Кармона в интервью аргентинскому СМИ выступил с осуждением империалистической политики Великобритании. А накануне британский премьер-министр Борис Джонсон совершил визит на Украину, где пообещал оказать помощь в борьбе с Россией.

В беседе с журналистами аргентинский дипломат отметил, что не может сравнивать политику Лондона на Украине и в Южной Атлантике, однако не утверждает, что «это невозможно сделать». По мнению аргентинского чиновника, Великобритания стремится заявить о себе как о глобальном лидере, хотя «далека от того, чтобы играть эту роль».

«После «Брексита» Великобритания и ее консервативные правительства запустили то, что называется «Глобальной Британией». Это новый проект по репозиционированию Великобритании на международном уровне. Среди прочих инструментов, это связано с пересмотром политики в области обороны и безопасности с явной целью играть глобальную роль», — утверждает Гильермо Кармона.

По его словам, такая политика Лондона — «империалистический пережиток».

Аргентину больше всего беспокоит отказ Великобритании от обсуждения статуса Мальвинских (Фолклендских островов), подчеркнул представитель МИД Аргентины. По его словам, Великобритания использует острова для размещения ядерного оружия, что противоречит решениям ООН. Аргентина и Великобритания оспаривают принадлежность этих островов. В 1982-м году это привело к вооружённому конфликту между двум странами.

МИД Аргентины обвинил Великобританию в «империализме» перед встречей Фернандеса с Путиным
wikipedia.org / Royal Navy official photographer / public domain.

«Мы высоко ценим поддержку Аргентины Китаем и Россией в вопросе признания аргентинского суверенитета над Мальвинскими островами», — отметил Гильермо Кармона.

По мнению чиновника, политика, которую проводит правительство Соединенного Королевства, не способствует сохранению мира в регионах ее присутствия.

«Пока Великобритания пытается возглавить новое колониальное вторжение на Украину, обзор ее колониальной политики на Мальвинских островах позволяет понять природу ее внешней политики и подстрекательства к войне», — резюмирует аргентинское издание Periodismo International Alternativo интервью дипломата.

МИД Аргентины обвинил Великобританию в «империализме» перед встречей Фернандеса с Путиным
army.mod.uk / Crown copyright

3 февраля, как сообщает пресс-служба Кремля, в Москве пройдут переговоры Владимира Путина с Президентом Аргентины Альберто Фернандесом.

«Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», — было сказано в официальном анонсе на сайте Кремля.

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Все новости / Весь мир / МИД Аргентины обвинил Великобританию в «империализме» перед встречей Фернандеса с Путиным
россия великобритания аргентина
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