Политолог Стариков объяснил, почему британцы побоялись заключать военный союз с Украиной

Киев, 2 февраля. Британцы показательно «прокатили» украинских союзников с планом создания польско-британской оси, поставив президента Украины в неловкое положение.

Визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев должен был стать показательной демонстрацией хоть какой-то внешнеполитической победы Украины. При этом Лондон сам разрекламировал новый тройственный союз, который должен был защитить Европу от «угрозы с востока». То есть украинская власть имела все основания надеяться на громкие заявления, а то и подписание соглашения о создании вышеупомянутого союза.

В итоге все воинственные обещания Великобритании обернулись громким пшиком, в какой-то мере даже унизительным для официального Киева и Владимира Зеленского, в частности. Британцы просто побоялись доводить свою задумку до конца, еще и по-своему выставили на посмешище своих «украинских партнеров» отмахнувшись от их вопросов о военном союзе детской оговоркой.

Таким мнением с гостями политического ток-шоу «60 минут» поделился известный политолог и публицист Николай Стариков, подчеркнув, что может быть сами британцы действительно планировали создать какой-то военно-политический блок, но в последний момент пораскинули мозгами и испугались последствий. Это объясняет, почему причину отмены «большого объединения» выдумывали явно на ходу. Как известно, Джонсон объяснил отсутствие вопроса о союзе с Польшей и Украиной в повестке дня тем, что якобы заболела глава МИД Великобритании. Какое она вообще имеет отношение к созданию военно-политических блоков Джонсон не объяснил.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Стариков отметил, что, видимо, в Лондоне тщательно взвесили все за и против, представили, что каким-то чудом начнутся выдуманное западными СМИ вторжение и смертельно испугались необходимости принять участие в вооруженном конфликте.

«Почему так и не был подписан, не состоялся союз Великобритании, Польши и Украины, о котором так красиво говорили? Страсс заболела? Глупости. Нас пытаются убедить, что британская глава МИД столь незаменимый человек, что никакие договоры пописать невозможно. Военно-политические союзы, отмечу. А теперь переводим с британского на русский. Если сейчас заключить такой военный союз перед тем, как, они же сами говорят, вот-вот начнется война, так это же придется воевать, через несколько часов или дней. Просто испугались. Поэтому говорим много, даем оружие, даже галстук зеленый одеваем. А договор? Эх не получилось. Заболела же..., — иронично объяснил поведение британцев политолог.

Эксперт добавил, что Джонсон приехал на Украину вовсе не для того, чтобы решать какие-то глобальные геополитические вопросы. Он в буквальном смысле сбежал от нового скандала, разгоревшегося вокруг его персоны, и пытается имитировать важную политическую деятельность, чтобы доказать свою компетентность и значимость. Зеленскому тоже срочно нужна какая-нибудь победа, но получил он в итоге показательную демонстрацию истинного отношения Лондона к Киеву.