Эквадор взял новый кредит на 700 млн долларов у Всемирного банка

Кито, 2 февраля. Всемирный банк одобрил предоставление правительству Эквадору займа в размере 700 млн долларов для смягчения последствий пандемии и экологически чистого восстановления экономики. Об этом сообщается в официальном заявлении международной организации.

Кредит, предоставленный стране, основывается на двух направлениях. Первый из них связан с «обеспечением более инклюзивного финансового управления, содействием росту и созданию новых возможностей трудоустройства путем сокращения торговых барьеров и ограничений на рынке труда, а также укреплению механизмов поддержки наиболее уязвимых групп, включая лиц с низким доходом и голодающих детей».

????#ATENCIÓN | El Banco Mundial aprobó hoy un crédito de libre disponibilidad para #Ecuador, por $700 millones, para financiar el Presupuesto General del Estado 2022. pic.twitter.com/1yrkmty1iZ — Radio Pichincha (@radio_pichincha) February 1, 2022

Второе направление деятельности предполагает содействие участию частного сектора в финансировании электроэнергии с использованием нетрадиционных возобновляемых источников в стране, где экономика зависит от нефти. Также соглашение предусматривает декарбонизация транспортного сектора, сокращение выбросов парниковых газов и развитие добровольных углеродных рынков.

#Urgente | El @BancoMundialLAC aprobó un crédito de libre disponibilidad por $ 700 millones para #Ecuador. El préstamo fue autorizado el 1 de febrero de 2022, tiene un plazo de 16,5 años e incluye un período de gracia de cinco años: https://t.co/NA0cHjUjr8

Vía: @Primicias pic.twitter.com/UYFM44RhWz — Revista Gestión (@revista_gestion) February 2, 2022

Эквадор переживает тяжелый экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19. Правительство страны вынуждено преодолеть негативные последствия распространения коронавируса, используя меры, способствующие устойчивому развитию.

«Эквадор предпринимает важные шаги на пути к экологическому переходу, что позволит разработать благоприятные для планеты практические меры и предотвратить воздействие климатических изменений на наиболее уязвимые группы», — подчеркнула директор Всемирного банка в Боливии, Чили, Эквадоре и Перу Марианна Фэй.

Экономика страны сократилась на 7,8% в 2020 году по причине пандемии. По данным Всемирного банка, в 2021 показатели страны выросли на 4%. В 2022 году ожидается рост в 2,5%.