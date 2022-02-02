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Эквадор взял новый кредит на 700 млн долларов у Всемирного банка

Весь мир
Эквадор взял новый кредит на 700 млн долларов у Всемирного банка
wikipedia.org  /  Victorgrigas / CC BY-SA 3.0

Кито, 2 февраля. Всемирный банк одобрил предоставление правительству Эквадору займа в размере 700 млн долларов для смягчения последствий пандемии и экологически чистого восстановления экономики. Об этом сообщается в официальном заявлении международной организации.

Кредит, предоставленный стране, основывается на двух направлениях. Первый из них связан с «обеспечением более инклюзивного финансового управления, содействием росту и созданию новых возможностей трудоустройства путем сокращения торговых барьеров и ограничений на рынке труда, а также укреплению механизмов поддержки наиболее уязвимых групп, включая лиц с низким доходом и голодающих детей».

Второе направление деятельности предполагает содействие участию частного сектора в финансировании электроэнергии с использованием нетрадиционных возобновляемых источников в стране, где экономика зависит от нефти. Также соглашение предусматривает декарбонизация транспортного сектора, сокращение выбросов парниковых газов и развитие добровольных углеродных рынков.

Эквадор переживает тяжелый экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19. Правительство страны вынуждено преодолеть негативные последствия распространения коронавируса, используя меры, способствующие устойчивому развитию.

«Эквадор предпринимает важные шаги на пути к экологическому переходу, что позволит разработать благоприятные для планеты практические меры и предотвратить воздействие климатических изменений на наиболее уязвимые группы», — подчеркнула директор Всемирного банка в Боливии, Чили, Эквадоре и Перу Марианна Фэй.

Экономика страны сократилась на 7,8% в 2020 году по причине пандемии. По данным Всемирного банка, в 2021 показатели страны выросли на 4%. В 2022 году ожидается рост в 2,5%.

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