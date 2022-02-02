Эксперты требуют пересмотра федерального стандарта подготовки киберспортсменов

Вице-президент Федерации электронного спорта России Георгий Зарубин подверг критике утвержденный Министерством спорта РФ федеральный стандарт спортивной подготовки (ФССП) для атлетов по направлению «компьютерный спорт». По его мнению, ФССП не учитывают специфики данного вида спорта, в котором, как и в шахматах, первостепенное значение имеет не физическая подготовка спортсмена, а его интеллектуальные способности. Кроме этого, принятый ФССП лишает возможности делать спортивную карьеру инвалидов и людей с ограниченными возможностями.

Утвержденный ФССП фиксирует нормативы, которые должен выполнять киберспортсмен для подтверждения своей квалификации. Например, мужчина должен уложиться в 15 минут при беге на дистанцию в 3 километра, присесть 25 раз без остановки и поднять туловище не менее 33 раз за 60 секунд. Эти нормативы могут показаться смехотворными для других видов спорта, отметил Георгий Зарубин, однако 30 приседаний подряд без перерыва — это стандарт высшего спортивного мастерства, направленного исключительно на физическую подготовку атлетов. Однако при определении квалификации киберспортсменов такие стандарты не являются корректными, отметил эксперт: более важными являются параметры блоко-тактико-технического мастерства.

«Это является одной из самых спорных частей данного стандарта, поскольку так или иначе компьютерный спорт неотделим от тактической и технической подготовки внутри каждой специфической дисциплины. Успех выступлений киберспортсмена зависит от многих факторов, но доминирующим фактором является уровень его подготовки в конкретной киберспортивной дисциплине, и этот норматив никак не был отработан в ФССП», — заявил Георгий Зарубин.

Более правильным, по его мнению, было бы внесение в стандарт такого параметра, как частота клика компьютерной мыши.

«Частота кликания по левой кнопке мыши может многое сказать о навыках киберспортсмена. Например, на уровне высшего профессионального мастерства определенные действия с разницей в несколько миллисекунд могут повлиять на ход игры. Поэтому очень важно разработать модельные характеристики киберспортсменов, и, желательно, для каждой дисциплины, потому что для всех они разные. И как разработать такой отдельный стандарт модельных характеристик — это и есть главный вопрос федерального стандарта», — считает Георгий Зарубин.

Федеральное агентство новостей /

Кроме этого, утвержденный ФССП становится непреодолимой преградой для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, желающих делать спортивную карьеру.

«Это, наверное, самый серьезный вопрос, который предъявляется к данному федеральному стандарту. Мы всегда позиционировали киберспорт как инклюзивный, в котором каждый, независимо от своих физических особенностей, может достигать статуса высшего спортивного мастерства. Сейчас на документальном уровне мы видим, что это больше не так: для получения официального спортивного разряда поблажки для людей с инвалидностью не предусмотрены», — отметил Георгий Зарубин.

По мнению эксперта, при определении параметров оценки киберспортсменов правильнее было бы руководствоваться стандартами, которые приняты в шахматах и шашках.

«Я когда-то занимался в шахматной школе и помню, что там существовал определенный процесс подготовки людей с особенностями в физическом развитии, и разряд мог получить любой человек, показывающий высокий уровень спортивного мастерства», — рассказал Георгий Зарубин.

Вице-президент Федерации электронного спорта РФ считает неуместным скепсис в отношении компьютерных видов спорта. По его мнению, виртуальный мир становится важным элементом общественно-экономической жизни страны. И разработка виртуальных метагалактик крупными игроками финансового рыка, такими как Сбербанк, является лишним тому подтверждением.

«Внутри метавселенных потихоньку складывается целый мир со своей банковской системой, основанной на криптовалюте. Это уже полноценный платежный инструмент, полный аналог банковской системы реального мира. Метавселенные становятся зеркалом нашего мира, где уже можно покупать, например, землю в собственность. И это уже продвигается на юридическом уровне», — рассказал Георгий Зарубин.

По мнению эксперта, виртуальная среда со временем станет важной отраслью экономики, которая будет приносить в бюджет немалые доходы. В связи с чем рекомендует не сдерживать развитие киберинституций, а наоборот — поддерживать их. В том числе развивать функционал криптовалют.