Аналитик Денесе: маневры американских «самолетов судного дня» являются посланием для РФ

Париж, 2 февраля. Директор Французского центра исследований в области разведки (CF2R) Эрик Денесе назвал своеобразным посланием РФ полеты «самолетов судного дня» американских ВВС.

В интервью РИА Новости эксперт отметил, что 2 февраля была зафиксирована необычная активность американских ВС. По его словам, сразу три самолета Boeing E-6B Mercury, которым отведена роль командных пунктов на случай ядерного удара, поднялись в небо. По его словам, «самолеты судного дня» являются специфической моделью воздушного судна Е-6. Денесе говорит, что ВВС США регулярно задействуют их в ежегодных учениях ядерных сил.

«Одновременный полет трех самолетов встречается очень редко, что заставляет задуматься о послании, адресованном Москве. Как будто США хотели дать понять, что они находятся в состоянии повышенной боевой готовности», — говорит экс-разведчик.

По данным сайта отслеживания полетов Radarbox, Boeing E-6B Mercury поднимаются в воздух ежедневно. Аналитик не исключает, что такие маневры США являются обычной «жестикуляцией».

Ранее сообщалось, что разведывательный самолет американских ВВС провел патрулирование границы с Белоруссией, а затем переместился к линии соприкосновения в Донбассе. Точная информация о борте не разглашается, однако известно, что его позывной — UAVGH000.