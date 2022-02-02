Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 17:00
17:00
Политика
Примитивная игра: Баранец о новом повороте в деле о взрывах в Чехии
17:00
Политика
Политолог Валяев: Украина не видит последовательности в поведении США
16:57
Общество
Парапсихолог Розанов объяснил, как нужно загадывать желания в магическую дату 02.02.2022
16:54
Шоу-бизнес
«Мы оба снимались в странных фильмах»: Барецкий рассказал о своих отношениях с Еленой Берковой
16:52
Происшествия
Мужчина погиб в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде
16:51
Общество
Около 90% россиян с COVID-19 находятся на амбулаторном лечении
16:51
Общество
Воробей испортила кадр разомлевшему в компании трех красоток Винокуру
16:50
Армия
Истребители ВВС Британии отслеживают «неопознанный летательный аппарат» у границ Шотландии
16:50
Политика
Dnes.Dir: решение ЕС о приостановке сертификации «СП-2» бьет по самой Европе
16:49
Политика
Депутат Рады Ионова назвала «бестолковым пиаром» указ Зеленского об увеличении ВСУ
Все новости

Аналитик Денесе: маневры американских «самолетов судного дня» являются посланием для РФ

Армия
Аналитик Денесе: маневры американских «самолетов судного дня» являются посланием для РФ
https://en.wikipedia.org

Париж, 2 февраля. Директор Французского центра исследований в области разведки (CF2R) Эрик Денесе назвал своеобразным посланием РФ полеты «самолетов судного дня» американских ВВС.

В интервью РИА Новости эксперт отметил, что 2 февраля была зафиксирована необычная активность американских ВС. По его словам, сразу три самолета Boeing E-6B Mercury, которым отведена роль командных пунктов на случай ядерного удара, поднялись в небо. По его словам, «самолеты судного дня» являются специфической моделью воздушного судна Е-6. Денесе говорит, что ВВС США регулярно задействуют их в ежегодных учениях ядерных сил.

«Одновременный полет трех самолетов встречается очень редко, что заставляет задуматься о послании, адресованном Москве. Как будто США хотели дать понять, что они находятся в состоянии повышенной боевой готовности», — говорит экс-разведчик.

По данным сайта отслеживания полетов Radarbox, Boeing E-6B Mercury поднимаются в воздух ежедневно. Аналитик не исключает, что такие маневры США являются обычной «жестикуляцией».

Ранее сообщалось, что разведывательный самолет американских ВВС провел патрулирование границы с Белоруссией, а затем переместился к линии соприкосновения в Донбассе. Точная информация о борте не разглашается, однако известно, что его позывной — UAVGH000.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Аналитик Денесе: маневры американских «самолетов судного дня» являются посланием для РФ
россия ввс сша ядерные силы
Комментировать