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Дженнифер Лопес заявила, что хочет состариться рядом с Беном Аффлеком

Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес заявила, что хочет состариться рядом с Беном Аффлеком
Global Look Press  /  Imagespace/Keystone Press Agency

Вашингтон, 2 февраля. Певица Дженнифер Лопес поделилась подробностями отношений с актером Беном Аффлеком.

Лопес дала интервью для журнала People, где рассказала о съемках в новом фильме Marry Me и чувствах к Аффлеку. По словам актрисы, она чувствует себя счастливой рядом с 49-летним возлюбленным и рада, что у их истории появился второй шанс.

«Я просто хочу, чтобы мое будущее было наполнено любовью и счастьем, с моими детьми и моим партнером. Я думаю, что все хотят быть счастливыми, с кем-то, с кем можно отправиться в путешествие и состариться, и сейчас мне очень хорошо», — призналась певица.

В декабре прошлого года появилась информация, что Лопес осталась недовольна заявлением Аффлека, которое он сделал, говоря о бывшей жене. Артист признался, что пристрастился к алкоголю во время семейной жизни с актрисой Дженнифер Гарнер.

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аффлек отношения лопес
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