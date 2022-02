Пакистан и США провели совместные военно-морские учения

Заместитель министра иностранных дел Турции встретился с главой МИД Пакистана; советник по национальной безопасности Моид Юсуф посетил Кабул; Исламабад настаивает на разморозке валютных активов Афганистана; еще один командир анти-пакистанской террористической группировки убит на афганской территории; инфляция в Пакистане бьет рекорды, а власти ищут кредит в пять миллиардов долларов. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Комитет пограничных вопросов

Во время визита советника по национальной безопасности Пакистана в Кабул, страны договорились сформировать комитет высокого уровня для решения пограничных вопросов. Это произошло через несколько недель после того, как в социальных сетях распространились видеоролики, на которых боевики «Талибана»1 (запрещен в РФ) выкорчевывали часть забора вдоль пакистано-афганской границы.

Помимо этого, было решено создать координационный механизм на национальном уровне для упрощения процедур в пунктах пересечения границы и ускорения переговоров по заключению нового торгового договора. Срок действия «Соглашения о транзитной торговле между Афганистаном и Пакистаном» 2010 года стек 11 февраля, а новый договор до сих пор не подписан.

Обе стороны также подтвердили приверженность скорейшему завершению трех крупных логистических проектов: CASA-1000, ТАПИ и Трансафганской железной дороги.

В состав пакистанской делегации входили Специальный посланник по Афганистану посол Мухаммад Садик и высокопоставленные чиновники соответствующих министерств. Д-р Моид Юсуф также провел встречи на уровне делегаций с другими соответствующими афганскими министрами и старшими должностными лицами, занимающимися гуманитарными и экономическими вопросами.

Пакистан также предложил Афганистану поддержку в обучении специалистов во многих секторах, включая здравоохранение, образование, банковское дело, таможню, железные дороги и авиацию.

#Pakistan and #Afghanistan have agreed to form a high level committee to resolve border issues. two sides have agreed to establish a national level coordination mechanism to enhance the facility at border crossing points, an official statement said. #VijayDeverakonda #Taliban pic.twitter.com/BeSbhG5TF4 — Jai Rajputana (@JaiRajp02741035) January 31, 2022

Консультации Пакистана и Турции

Заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал посетил Пакистан и встретился с министром иностранных дел Шахом Махмудом Куреши. Они обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая кризис в Афганистане и ситуацию в Кашмире.

Приветствуя турецкого чиновника, министр иностранных дел отметил, что давние братские отношения между Пакистаном и Турцией являются образцовыми, отмечены доверием и общностью взглядов по всему спектру двусторонних, региональных и международных вопросов.

Министр иностранных дел Куреши подтвердил приверженность дальнейшему укреплению отношений между странами во всех областях. Он заявил, что предстоящее 7-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня еще больше укрепит партнерство между Исламабадом и Анкарой.

Куреши также высоко оценил постоянную и непоколебимую поддержку Турцией кашмирского вопроса и тесную координацию между двумя странами в связи с развитием событий в Кабуле.

The foreign secretary also briefed the Turkish side on the continuing grave human rights violations in the Indian Illegally Occupied Jammu and Kashmir (IIOJK) and thanked Turkey for its consistent and principled support on the Jammu and Kashmir dispute.https://t.co/DmMTzsEaz2 — Radioactive Friends (@RadioactiveFrnd) February 1, 2022

Ускорение инфляции

Индекс потребительских цен вырос на 13% в январе по сравнению с предыдущим годом, сообщает официальное Бюро статистики. В декабре показатель инфляции составлял 12,3%.

Государственный банк Пакистана приостановил ужесточение денежно-кредитной политики. С сентября он повысил основную процентную ставку на 275 пунктов в условиях ускоряющейся инфляции, но на прошлой неделе заявил о сохранении ставки, чтобы увидеть влияние предыдущих мер на рост цен. Следующее объявление о денежно-кредитной политике ожидается в марте.

Рост индекса потребительских цен по сравнению с январем прошлого года был обусловлен в первую очередь затратами на электроэнергию, которые выросли на 56,20% в годовом исчислении. При этом по сравнению с декабрем 2021 года цены на электроэнергию в январе упали на 2,52%.

Растущие цены на топливо и электроэнергию оказывают все большее давление на премьер-министра Имрана Хана. Правительство в прошлом месяце приняло бюджет, увеличивающий налоги, в попытке контролировать бюджетный дефицит. Данный шаг призван повысить шансы на успешный пересмотр кредитной программы Международного валютного фонда.

Inflation at its highest in 2 years in Pakistan, transport leads trendhttps://t.co/HKBCJakSzL pic.twitter.com/Sg6yiG5DgL — Narendra More (@more2417) February 2, 2022

Ликвидация террориста

Командир боевиков, принадлежащий пакистанской организации «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП, запрещена в РФ) по имени Рафиулла был убит во время боевых действий в Афганистане. Это произошло менее чем через месяц после того, как в афганской провинции Нангархар был убит оперативный командир и представитель ТТП Мухаммад Хурассани.

Рафиулла, действовавший под различными псевдонимами, известен тем, что поддерживал бывшее разведывательное управление Афганистана, белуджских боевиков и «Исламское государство»1 (запрещено в РФ). Командир боевиков разыскивался с 2011 года в связи с различными террористическими актами и, как известно, помогал террористам-смертникам, а также организовывал их транспортировку и проживание.

Пакистан обратился к руководству афганского движения «Талибан» после того, как группировка вернулась к власти в августе, со списком требований, которые включали действия против ТТП. Однако афганские талибы вместо этого предложили свое посредничество для заключения мирного соглашения с ТТП. Пакистан принял это предложение, и после нескольких личных встреч между двумя сторонами в ноябре было достигнуто соглашение о прекращении огня. Однако через месяц ТТП в одностороннем порядке нарушила перемирие.

EASTERN AFGHANISTAN



A most-wanted, high-level terrorist commander of the Afghanistan-based Indian terrorist organisation TTP, namely RAFIULLAH aliases WAHAB & AHMED ABDULLAH, was shot dead yesterday in Afghanistan. The terrorist commander was a ‘lynchpin’ commander, who used to pic.twitter.com/TDNqRYuWTB — AEROSINT Division PSF (@PSFAERO) January 31, 2022

Поддержка Афганистану

Пакистан призвал разморозить 9,5 миллиарда долларов финансовых резервов Афганистана, хранящихся в Соединенных Штатах. Эти средства «критически» необходимы для оживления афганской экономики и предотвращения надвигающейся гуманитарной катастрофы.

«Нет никакого юридического оправдания для лишения афганского народа его национальных активов. Эти деньги крайне необходимы для поддержания, стабилизации и возрождения афганской экономики, а также для спасения миллионов жизней бедных и голодных афганских детей, женщин и мужчин», — заявил постоянный представитель Пакистана при ООН посол Мунир Акрам Совету Безопасности на встрече для обсуждения ситуации в Афганистане.

Открывая дебаты, генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил, что Кабул находится на грани краха на фоне сокращения ВВП на 30%.

«Афганистан висит на волоске», — отметил глава ООН.

Он настоятельно призвал мировое сообщество и Совет Безопасности предоставить ресурсы для предотвращения дальнейшего ухудшения положения Афганистана. В своем выступлении посол Акрам напомнил, что Пакистан выделил продовольственную и иную помощь на сумму 30 миллионов долларов, установил наземные и воздушные мосты, открыл границы и в настоящее время принимает почти четыре миллиона афганских беженцев.

Мунир Акрам призвал международное сообщество взаимодействовать с движением «Талибан» в целях разработки надлежащих механизмов совместных действий по борьбе с терроризмом, добавив, что новый мандат Миссии ООН по содействию Афганистану должен пользоваться поддержкой временного правительства талибов.

Pakistan yet again called for unfreezing Afghanistan’s assets to avert humanitarian crisis https://t.co/hKhBlH42e9 pic.twitter.com/zAoksFEO8P — Times of lsIamabad (@TimesofIslambad) September 28, 2021

Военно-морские учения с США

Пакистан и Соединенные Штаты провели совместные военно-морские учения в северной части Индийского океана. Маневры, в которых приняли участие USS Whirlwind (PC-11) и USS Squall, включали отработку различных тактических задач, таких как спасение горящего судна, освобождение захваченного корабля и стрельба по воздушным целям ночью.

«Мы чрезвычайно рады посетить Пакистан, поскольку строим наши отношения и оттачиваем конкурентные преимущества в очень динамичном регионе», — сказал Мартин Дайнин, командир корабля Whirlwind.

18 января коммодор ВМС Пакистана Вакар Мухаммад принял командование Объединенной оперативной группой 150 (CTF-150), одной из трех в Объединенных морских силах (CMF). CTF-150 действует за пределами Персидского залива для пресечения деятельности преступных организаций, включая незаконную перевозку наркотиков, оружия и людей.

«По мере того, как мы укрепляем партнерство с Пакистаном, мы можем повысить доверие благодаря ценному перекрестному обучению и предоставить пакистанским командирам надежные возможности по перехвату», — сказал Тодд Стронг, командир Squall.

A Pakistan Navy ship is participating in a massive American-led naval exercise, which kicked off on Monday, alongside dozens of other nations, including Israel — a first in the two country’s history. https://t.co/iVV3v1ZUnd#DSTV #NavalExercise #US #Pak #Israel #MiddleEast pic.twitter.com/MToQnSeAlz — Daily Scoop TV (@DailyScoopTV1) February 1, 2022

Пакистан ищет кредит

Правительство Пакистана запросило кредиты на сумму пять миллиардов долларов у таких стран, как Китай, Россия и Казахстан, в отчаянной попытке стабилизировать сокращающиеся валютные резервы. Федеральное министерство финансов завершило разработку плана предоставления кредита, соглашение о котором, как ожидается, будет подписано во время визита премьер-министра Имрана Хана в Китай в конце этого месяца.

Исламабад планирует занять три миллиарда долларов у Китая для стабилизации своих валютных резервов, в то время как дополнительные два миллиарда, занятые у России и Казахстана, будут потрачены на проект железных дорог. Кредитные соглашения планируется подписать сроком на один год с возможностью продления и корректировки. Одновременно с этим Пакистан стремится возобновить приостановленную кредитную программу Международного валютного фонда (МВФ) на сумму шесть миллиардов долларов.

Pakistan will get $3 Billion from China and $2 Billion from Russia & Kazakhstan as Loans#Pakistan #China #Russian https://t.co/boOezJfE1s — Jennie Miller (@updates_ww) February 2, 2022

Экономический кризис в Пакистане усугубляется валовой потребностью страны во внешнем финансировании, которая, по оценкам, составит 30 миллиардов долларов в 2022-23 финансовом году. Это вынудило правительство во главе с Имраном Ханом вернуться к МВФ в поисках новой кредитной программы после окончания текущей в сентябре 2022 года.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

1 Организация запрещена на территории РФ.