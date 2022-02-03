Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 09:41
09:39
Экономика
«Индекс бигмака» определил справедливый курс рубля
09:39
Олимпийские игры 2022
Более 50 новых случаев заражения COVID-19 выявили на Олимпиаде-2022 в Пекине
09:38
Политика
Экс-кандидат в президенты США Бьюкенен попросил исключить из НАТО ряд стран
09:38
Происшествия
В Башкирии бывшие муж и жена зарезали инвалида из-за долга
09:38
Происшествия
Женщина и ребенок пострадали в ДТП с двумя иномарками в центре Сургута
09:38
Общество
Профессор Диттмер заявил об эффективности масок против подвида «Омикрона» BA.2
09:36
Происшествия
Живодера из Омской области заподозрили в истязании девятимесячного ребенка-инвалида
09:36
Общество
Уролог назван возраст, в каком возрасте надо начинать проверяться на рак простаты
09:35
Общество
Станция «Садовая» в Петербурге работает только на выход из-за неисправности эскалатора
09:31
Общество
Борис Корчевников призвал спасти Косьмо-Дамиановский мужской монастырь в Крыму
Все новости

Пакистан и США провели совместные военно-морские учения

Весь мир
Пакистан и США провели совместные военно-морские учения
flickr.com  / 

Заместитель министра иностранных дел Турции встретился с главой МИД Пакистана; советник по национальной безопасности Моид Юсуф посетил Кабул; Исламабад настаивает на разморозке валютных активов Афганистана; еще один командир анти-пакистанской террористической группировки убит на афганской территории; инфляция в Пакистане бьет рекорды, а власти ищут кредит в пять миллиардов долларов. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Комитет пограничных вопросов

Во время визита советника по национальной безопасности Пакистана в Кабул, страны договорились сформировать комитет высокого уровня для решения пограничных вопросов. Это произошло через несколько недель после того, как в социальных сетях распространились видеоролики, на которых боевики «Талибана»1 (запрещен в РФ) выкорчевывали часть забора вдоль пакистано-афганской границы.

Помимо этого, было решено создать координационный механизм на национальном уровне для упрощения процедур в пунктах пересечения границы и ускорения переговоров по заключению нового торгового договора. Срок действия «Соглашения о транзитной торговле между Афганистаном и Пакистаном» 2010 года стек 11 февраля, а новый договор до сих пор не подписан.

Обе стороны также подтвердили приверженность скорейшему завершению трех крупных логистических проектов: CASA-1000, ТАПИ и Трансафганской железной дороги.

В состав пакистанской делегации входили Специальный посланник по Афганистану посол Мухаммад Садик и высокопоставленные чиновники соответствующих министерств. Д-р Моид Юсуф также провел встречи на уровне делегаций с другими соответствующими афганскими министрами и старшими должностными лицами, занимающимися гуманитарными и экономическими вопросами.

Пакистан также предложил Афганистану поддержку в обучении специалистов во многих секторах, включая здравоохранение, образование, банковское дело, таможню, железные дороги и авиацию.

Консультации Пакистана и Турции

Заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал посетил Пакистан и встретился с министром иностранных дел Шахом Махмудом Куреши. Они обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая кризис в Афганистане и ситуацию в Кашмире.

Приветствуя турецкого чиновника, министр иностранных дел отметил, что давние братские отношения между Пакистаном и Турцией являются образцовыми, отмечены доверием и общностью взглядов по всему спектру двусторонних, региональных и международных вопросов.

Министр иностранных дел Куреши подтвердил приверженность дальнейшему укреплению отношений между странами во всех областях. Он заявил, что предстоящее 7-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня еще больше укрепит партнерство между Исламабадом и Анкарой.

Куреши также высоко оценил постоянную и непоколебимую поддержку Турцией кашмирского вопроса и тесную координацию между двумя странами в связи с развитием событий в Кабуле.

Ускорение инфляции

Индекс потребительских цен вырос на 13% в январе по сравнению с предыдущим годом, сообщает официальное Бюро статистики. В декабре показатель инфляции составлял 12,3%.

Государственный банк Пакистана приостановил ужесточение денежно-кредитной политики. С сентября он повысил основную процентную ставку на 275 пунктов в условиях ускоряющейся инфляции, но на прошлой неделе заявил о сохранении ставки, чтобы увидеть влияние предыдущих мер на рост цен. Следующее объявление о денежно-кредитной политике ожидается в марте.

Рост индекса потребительских цен по сравнению с январем прошлого года был обусловлен в первую очередь затратами на электроэнергию, которые выросли на 56,20% в годовом исчислении. При этом по сравнению с декабрем 2021 года цены на электроэнергию в январе упали на 2,52%.

Растущие цены на топливо и электроэнергию оказывают все большее давление на премьер-министра Имрана Хана. Правительство в прошлом месяце приняло бюджет, увеличивающий налоги, в попытке контролировать бюджетный дефицит. Данный шаг призван повысить шансы на успешный пересмотр кредитной программы Международного валютного фонда.

Ликвидация террориста

Командир боевиков, принадлежащий пакистанской организации «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП, запрещена в РФ) по имени Рафиулла был убит во время боевых действий в Афганистане. Это произошло менее чем через месяц после того, как в афганской провинции Нангархар был убит оперативный командир и представитель ТТП Мухаммад Хурассани.

Рафиулла, действовавший под различными псевдонимами, известен тем, что поддерживал бывшее разведывательное управление Афганистана, белуджских боевиков и «Исламское государство»1 (запрещено в РФ). Командир боевиков разыскивался с 2011 года в связи с различными террористическими актами и, как известно, помогал террористам-смертникам, а также организовывал их транспортировку и проживание.

Пакистан обратился к руководству афганского движения «Талибан» после того, как группировка вернулась к власти в августе, со списком требований, которые включали действия против ТТП. Однако афганские талибы вместо этого предложили свое посредничество для заключения мирного соглашения с ТТП. Пакистан принял это предложение, и после нескольких личных встреч между двумя сторонами в ноябре было достигнуто соглашение о прекращении огня. Однако через месяц ТТП в одностороннем порядке нарушила перемирие.

Поддержка Афганистану

Пакистан призвал разморозить 9,5 миллиарда долларов финансовых резервов Афганистана, хранящихся в Соединенных Штатах. Эти средства «критически» необходимы для оживления афганской экономики и предотвращения надвигающейся гуманитарной катастрофы.

«Нет никакого юридического оправдания для лишения афганского народа его национальных активов. Эти деньги крайне необходимы для поддержания, стабилизации и возрождения афганской экономики, а также для спасения миллионов жизней бедных и голодных афганских детей, женщин и мужчин», — заявил постоянный представитель Пакистана при ООН посол Мунир Акрам Совету Безопасности на встрече для обсуждения ситуации в Афганистане.

Открывая дебаты, генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил, что Кабул находится на грани краха на фоне сокращения ВВП на 30%.

«Афганистан висит на волоске», — отметил глава ООН.

Он настоятельно призвал мировое сообщество и Совет Безопасности предоставить ресурсы для предотвращения дальнейшего ухудшения положения Афганистана. В своем выступлении посол Акрам напомнил, что Пакистан выделил продовольственную и иную помощь на сумму 30 миллионов долларов, установил наземные и воздушные мосты, открыл границы и в настоящее время принимает почти четыре миллиона афганских беженцев.

Мунир Акрам призвал международное сообщество взаимодействовать с движением «Талибан» в целях разработки надлежащих механизмов совместных действий по борьбе с терроризмом, добавив, что новый мандат Миссии ООН по содействию Афганистану должен пользоваться поддержкой временного правительства талибов.

Военно-морские учения с США

Пакистан и Соединенные Штаты провели совместные военно-морские учения в северной части Индийского океана. Маневры, в которых приняли участие USS Whirlwind (PC-11) и USS Squall, включали отработку различных тактических задач, таких как спасение горящего судна, освобождение захваченного корабля и стрельба по воздушным целям ночью.

«Мы чрезвычайно рады посетить Пакистан, поскольку строим наши отношения и оттачиваем конкурентные преимущества в очень динамичном регионе», — сказал Мартин Дайнин, командир корабля Whirlwind.

18 января коммодор ВМС Пакистана Вакар Мухаммад принял командование Объединенной оперативной группой 150 (CTF-150), одной из трех в Объединенных морских силах (CMF). CTF-150 действует за пределами Персидского залива для пресечения деятельности преступных организаций, включая незаконную перевозку наркотиков, оружия и людей.

«По мере того, как мы укрепляем партнерство с Пакистаном, мы можем повысить доверие благодаря ценному перекрестному обучению и предоставить пакистанским командирам надежные возможности по перехвату», — сказал Тодд Стронг, командир Squall.

Пакистан ищет кредит

Правительство Пакистана запросило кредиты на сумму пять миллиардов долларов у таких стран, как Китай, Россия и Казахстан, в отчаянной попытке стабилизировать сокращающиеся валютные резервы. Федеральное министерство финансов завершило разработку плана предоставления кредита, соглашение о котором, как ожидается, будет подписано во время визита премьер-министра Имрана Хана в Китай в конце этого месяца.

Исламабад планирует занять три миллиарда долларов у Китая для стабилизации своих валютных резервов, в то время как дополнительные два миллиарда, занятые у России и Казахстана, будут потрачены на проект железных дорог. Кредитные соглашения планируется подписать сроком на один год с возможностью продления и корректировки. Одновременно с этим Пакистан стремится возобновить приостановленную кредитную программу Международного валютного фонда (МВФ) на сумму шесть миллиардов долларов.

Экономический кризис в Пакистане усугубляется валовой потребностью страны во внешнем финансировании, которая, по оценкам, составит 30 миллиардов долларов в 2022-23 финансовом году. Это вынудило правительство во главе с Имраном Ханом вернуться к МВФ в поисках новой кредитной программы после окончания текущей в сентябре 2022 года.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Пакистан и США провели совместные военно-морские учения
пакистан дайджест индия сегодня
Комментировать