ОКР подтвердил информацию об отдельном рейсе в Пекин для мужской сборной по хоккею

Москва, 2 февраля. Сборная России по хоккею отказалась лететь в Пекин на зимние Олимпийские игры — 2022 вместе с другими командами. Соответствующую информацию подтвердил Олимпийский комитет России (ОКР).

Согласно первоначальному сообщению, национальная хоккейная команда потребовала предоставить ей отдельный самолет для вылета в столицу КНР. Причиной этому послужила сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией.

«В связи с возникшей необходимостью было принято решение организовать сегодня дополнительный борт из Москвы в Пекин. На одном рейсе на игры вылетает мужская сборная по хоккею, на втором — ряд представителей других сборных команд, СМИ и официальные лица», — указывается в сообщении спортивной организации.

Самолеты вылетят из аэропорта Шереметьево в 19:00 и 20:55 по Москве. Зимние Олимпийские игры — 2022 стартуют в Пекине 4 февраля и продлятся вплоть до 20 февраля. Как сообщалось ранее, в столице Поднебесной уже соревнуются керлингисты.