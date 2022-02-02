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Звезда «Ранеток» Дмитрий Тихонов рассказал о тяжелой борьбе с паническими атаками

Шоу-бизнес
Звезда «Ранеток» Дмитрий Тихонов рассказал о тяжелой борьбе с паническими атаками
instagram.com  /  @dimatihooo

Москва, 2 февраля. Приступы тяжелой тревоги, сопровождающиеся страхом и другими вегетативными симптомами, случаются у многих людей. Не являются исключением и звезды. Как рассказал актер Дмитрий Тихонов, он «в сухую» проигрывал им на протяжении многих лет.

Тихонов хорошо известен поклонникам некогда популярного сериала «Ранетки», в котором актер сыграл уверенного в себе парня Игоря Гуцулова. В отличие от своего экранного образа, Тихонов такой уверенностью похвастаться не мог: актеру порой становилось плохо прямо во время съемок.

«Бывали моменты, когда вызывали «скорую» на съемочную площадку. У меня в самый пик борьбы с паническими атаками, это не была борьба, а проигрыш в сухую очень много лет», — вспомнил Тихонов в очередном документальном фильме для платформы Premier.

Актер уточнил, что обращение к специалистам проблему не решило. Более того, врачи, по словам Тихонова, «просто делали его наркоманом», предписывая звездному пациенту принимать феназепам. По словам артиста, этот препарат является настоящим наркотиком, от которого возникает вполне реальная ломка.

Справиться с паническими атаками Тихонову помогло осознание того, что они по сути своей являются иллюзией, которую можно вызвать самостоятельно. Актер, по его словам, просто пережидал эти неприятные моменты.

Поклонники сериала «Ранетки» в конце января 2022 года узнали трагическую новость: ушел из жизни актер Арис Лицитис. На момент смерти ему исполнилось 76 лет.

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актер тихонов ранетки
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