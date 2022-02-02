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Помощник президента России Ушаков анонсировал телефонный разговор Путина и Джонсона

Политика
Помощник президента России Ушаков анонсировал телефонный разговор Путина и Джонсона
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 2 февраля. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвонятся 2 февраля вечером, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Комментируя предстоящую беседу двух лидеров, он отметил, что стороны обсудят ситуацию вокруг Украины и предложения Москвы по гарантиям безопасности. Это будут ключевые темы переговоров, подчеркнул Ушаков.

«Лидеры еще раз пройдутся по самым ключевым вопросам европейской повестки дня — это внутриукраинское урегулирование с учетом вчерашнего визита Джонсона в Киев, также будут обсуждены наши предложения по представлению долгосрочных юридических гарантий безопасности России», — уточнил помощник Путина.

Ранее стало известно о планах британского премьера пообщаться с президентом РФ 2 февраля. В частности, об этом Джонсон сказал в ответ на вопрос одного из журналистов в Киеве.

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