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Денег у Киева на это нет: политолог Рогов объяснил, почему не будет польско-украинского газопровода

Политика
Денег у Киева на это нет: политолог Рогов объяснил, почему не будет польско-украинского газопровода
pixabay.com  / 

Вряд ли новый газопровод между Польшей и Украиной будет действительно построен. Ведь денег на строительство «трубы» у команды Зеленского нет, а если и появятся, то, скорее всего, будут использованы не по назначению. В этом уверен политолог Владимир Рогов. Свою точку зрения он разъяснил в беседе с ФАН.

«Для этого нового газопровода необходимо не просто создание интерконнектора, но и строительство газопровода еще на украинской стороне — это порядка 110–130 километров. Денег у Украины на это нет. Естественно, Зеленский может опять набрать кредитов для строительства данного газопровода и тут же разворовать их в рамках своей программы «Большая стройка», которую на Украине называют не иначе, как программой большого разворовывания», — заявил политолог.

По словам Владимира Рогова, поляки просто используют Украину, ведь хотят получить возможность перепродавать ей газ с большим наваром.

«К 2023 году Польша собирается на 100% отказаться от российского газа. Поскольку планирует запустить свой газопровод Baltic Pipe — это поставки газа из Норвегии. И именно этот газ поляки и хотят поставлять украинцам, но из-за больших временных и транспортных расходов это будет газ по очень высокой цене. В разы дороже, чем если бы Украина платила за российский газ. Также Польша будет пытаться продавать Украине дорогой американский газ, который поставляется в сжиженной форме через терминалы СПГ. То есть это яркий пример супер невыгодных экономических вариантов», — объяснил Владимир Рогов.

Ране стало известно, что Варшава и Киев намерены в ближайшем будущем построить газопровод. Такими планами на совместном брифинге с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем поделился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Ожидается, что магистраль будет создана для прокачки больших объемов газа с запада на восток.

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