Примитивная игра: Баранец о новом повороте в деле о взрывах в Чехии

Эта история началась 17 апреля прошлого года, когда премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек объявили персонами нон грата 18 российских дипломатов. Естественно, по подозрению в работе на спецслужбы. Тогда для придания большего веса своему решению чешская сторона «поскребла по сусекам» и вытащила на свет Божий историю аж 2014 года, когда в деревне с труднопроизносимым названием Врбетице взлетели на воздух некие оружейные склады. Решив, что не пропадать же такому случаю, во взрывах обвинили двух русских, к тому моменту уже успевших стать живыми легендами — Александра Петрова и Руслана Боширова.

В конце июня того же года Прага начала ждать от Москвы неких «компенсаций ущерба» на сумму в 25,5 миллиона евро. В российском МИД на эти требования отреагировали вполне предсказуемо, назвав их «вымогательством» и включив Чехию в список «недружественных государств». На этом дипломатический конфликт вроде бы утих. Однако чехи, как выяснилось, не успокоились и в конце января явили миру нового «фигуранта» нашумевшего дела. На этот раз им стал некто Николай Шапошников, который якобы ранее служил в рядах российской армии и имеет чешский паспорт. Своим мнением о том, что послужило причиной нового всплеска активности чешских спецслужб, с корреспондентом ФАН поделился военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

«Недавно одно из действующих лиц этого конфликта признало, что контролировало эти склады, содержимым которых оно торговало в том числе и с Украиной. Однако этот «сюжет» не устроил «хозяев» Чехии, которая является членом НАТО, и от нее потребовали обвинить в случившемся русских. И началась эта дешевая, совершенно примитивная игра», — констатировал журналист.

Рассказал Виктор Баранец и о своем видении причин поднятой чешскими СМИ шумихи об исчезновении из канцелярии президента Милоша Земана документов, связанных со взрывами 2014 года. Эксперт уверен, что за этой пропажей стоят силы, нежелающие обнародования «неудобной» для Запада правды. Тем более что ранее Земан многократно подвергался критике за свою взвешенную позицию по отношению к России.

«Это и есть месть Земану! Ему просто хотят заткнуть рот, чтобы он не говорил свои трезвые фразы о том, что все не так, как это пытается преподнести натовская пропаганда. Я считаю, что у Земана лежали ответы на очень серьезные вопросы. Потому они и пропали. Земан, судя по всему, готовился озвучить эти документы…»

Таким образом, в результате нового витка дипломатического противостояния о нормализации отношений между Прагой и Москвой, судя по всему, можно пока забыть.