Иностранцев в России начнут проверять на нежелательность пребывания без ограничений срока

Москва, 2 февраля. Нежелательность пребывания иностранцев без ограничения срока могут начать проверять в России. Это следует из нового приказа МВД.

По действующим правилам, решение о нежелательности пребывания иностранца в России принимается сроком не более одного месяца с момента выявления правонарушения. В новом приказе предлагается отменить старые нормативы. Однако сроки в новом документе не уточнили.

МВД предлагает принимать во внимание сведения о наличии у иностранца членов семьи, которые являются гражданами России. Кроме того, при вручении иностранцу без гражданства временного удостоверения личности лица без гражданства, решение о нежелательности пребывания будет отменено. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В России фиксируется снижение негатива по отношению к мигрантам. Данные о позитивной динамике опубликовали специалисты ВЦИОМ.