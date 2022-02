Индейцы получат 590 млн долларов компенсации за жертв опиоидной эпидемии в США

Вашингтон, 2 февраля. Племена коренных американцев достигли соглашения с фармацевтической компанией Johnson & Johnson и тремя крупнейшими аптечными сетями в рамках дела об опиоидном кризисе.

Согласно заявлению, опубликованному окружным судом в Кливленде, в рамках урегулирования претензий ответчики выплатят представителям племен 590 млн долларов. В то же время сообщается, что пока стороны достигли соглашения только относительно общих параметров урегулирования и некоторые детали все еще уточняются.

Сообщается, что все федерально признанные племена в США смогут участвовать в программе урегулирования, даже если они не подавали в суд из-за опиоидов. Кроме того, могут быть заключены соглашения между другими фирмами отрасли и племенами, многие из которых сильно пострадали от эпидемии передозировок.

Рон Аллен, вождь племени Джеймстаун С'Клаллам в штате Вашингтон, назвал важным принятие программы урегулирования для племен. Он подчеркнул, что, в отличие от сделок с компаниями табачной промышленности в 1990-х годах, в судебных решениях, касающихся опиоидного кризиса, были учтены интересы индейцев.

