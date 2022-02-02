Индейцы получат 590 млн долларов компенсации за жертв опиоидной эпидемии в США

Вашингтон, 2 февраля. Племена коренных американцев достигли соглашения с фармацевтической компанией Johnson & Johnson и тремя крупнейшими аптечными сетями в рамках дела об опиоидном кризисе.

Согласно заявлению, опубликованному окружным судом в Кливленде, в рамках урегулирования претензий ответчики выплатят представителям племен 590 млн долларов. В то же время сообщается, что пока стороны достигли соглашения только относительно общих параметров урегулирования и некоторые детали все еще уточняются.

Pharmaceutical companies to pay US$590 million in compensation to Native Americans for opioids https://t.co/miVemT44AL — Blaze Trends (@theblazetrends) February 2, 2022

Сообщается, что все федерально признанные племена в США смогут участвовать в программе урегулирования, даже если они не подавали в суд из-за опиоидов. Кроме того, могут быть заключены соглашения между другими фирмами отрасли и племенами, многие из которых сильно пострадали от эпидемии передозировок.

Рон Аллен, вождь племени Джеймстаун С'Клаллам в штате Вашингтон, назвал важным принятие программы урегулирования для племен. Он подчеркнул, что, в отличие от сделок с компаниями табачной промышленности в 1990-х годах, в судебных решениях, касающихся опиоидного кризиса, были учтены интересы индейцев.

11/ For this subgroup, we found that Black patients were less likely to be prescribed opioids, American Indian/Alaska Native patients more likely to be prescribed opioids, and that Asian patients received longer durations — Akshar Rambachan, MD, MPH (@RambachanAkshar) September 15, 2021

Аллен не ожидает, что его племя, насчитывающее около 550 человек, получит много от сделки, но, по его словам, это поможет в усилиях по созданию лечебного центра, который будет бороться с опиоидной зависимостью.

«Каждый пенни на счету, так что мы возьмем эти деньги и будем с ними работать», — сказал он.

Согласно результатам одного из исследований, которое использовалось в ходе судебного процесса, показатель передозировки опиоидов на душу населения у коренных американцев был самым высоким среди всех этнических групп.

Федеральное агентство новостей

«Доллары, которые поступят племенам в рамках этого первоначального урегулирования, помогут финансировать важнейшие услуги по лечению опиоидной зависимости в резервациях, соответствующие культурным особенностям», — говорится в заявлении Дугласа Янктона, вождя нации Спирит-Лейк в Северной Дакоте.

Согласно материалам дела, более 400 племен и межплеменных организаций, представляющих около 80% индейцев США, участвовали в судебном разбирательстве. В рамках текущего рассмотрения помимо Johnson & Johnson претензии были предъявлены крупным дистрибьюторам AmerisourceBergen, Cardinal Health и McKesson, которые ответственны за распространение опиоидных препаратов.

По условиям сделки Johnson & Johnson заплатит 150 миллионов долларов в течение двух лет. В то время как аптечные сети выплатят в общей сложности 440 миллионов долларов в течение семи лет. Сделка вступит в силу, когда 95% племен, подавших иски против компаний, согласятся на урегулирование. При этом деньги, полученные племенами в рамках соглашения, должны быть направлены на борьбу с опиоидной зависимостью.

Global Look Press / Scott Keeler / ZUMAPRESS.com

По словам Тары Саттон, чья юридическая фирма представляет интересы 28 племен, в настоящее время ведутся переговоры об урегулировании судебных споров между общинами коренных народов и другими фармацевтическими компаниями, причастными к возникновению эпидемии опиоидов в США.

В свою очередь соглашение племен с производителями и дистрибьюторами лекарств является частью общенациональной компании, в рамках которой крупнейшие производители опиоидных препаратов обязаны выплатить в общей сложности более 40 миллиардов долларов, которые будут потрачены на программы реабилитации от опиоидной зависимости.

Global Look Press / Michaal Nigro / Keystone Press Agency

За последние 20 лет передозировка наркотиками, включая рецептурные лекарственные препараты, привела к смерти более 500 тысяч американцев. Считается, что огромную роль в этом сыграл агрессивный маркетинг фармацевтических корпораций, благодаря которому им удалось «подсадить» на опиоиды несколько миллионов человек.