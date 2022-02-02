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ЕК признала атомную и газовую энергетику переходными зелеными источниками

Экономика
ЕК признала атомную и газовую энергетику переходными зелеными источниками
europa.rs  /  Официальный сайт Еврокомиссии

Брюссель, 2 февраля. Еврокомиссия по результатам проверки квалифицировала атомную и газовую энергетику в качестве зеленых источников, которые способствуют переходу к безуглеродной экономике.

Согласно документу «Таксономия ЕС», классификации видов экономической деятельности с точки зрения их соответствия требованиям безуглеродной экономики, новые инвестиции в атомные электростанции (АЭС) разрешены до 2045 года. В строительство газовой инфраструктуры можно вкладываться вплоть до 2030 года.

«Еврокомиссия считает, что существует роль для частных инвестиций в газовую и атомную энергетику в переходный период», — говорится в документе.

Австрия, Швеция, Дания и Нидерланды ранее обратились к Евросоюзу с требованием не признавать зелеными инвестиции в газовые энергетические проекты. Власти европейских стран отмечают, что пока еще нет научных доказательств экологичности данного вида ископаемого топлива.

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