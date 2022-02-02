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В Самарской области наметили благоустройство почти 150 общественных территорий
Общество
В Самарской области наметили благоустройство почти 150 общественных территорий
Администрация Санкт-Петербурга  /  Администрация Санкт-Петербурга

Самара, 2 февраля. Власти Самарской области озвучили план работ по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.

Согласно прогнозов администрации Самарской области, в 2022 году в регионе будут благоустроены 141 общественная и 314 дворовых территорий. Все это планируется завершить до 1 сентября. На выполнение работ будет выделено свыше 1 миллиарда рублей. По данным областных властей, за последние три года удалось благоустроить 505 общественных и 947 дворовых территорий, сообщает СОВА.

Ранее ФАН сообщал о том, что Волгоградская область вошла в число 20 наиболее успешных регионов РФ по части реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» за 2020 год, когда в 19 городах и 112 селах региона были модернизированы 24 двора, 154 сквера и парка.

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территория планы благоусройство
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