ОАЭ приветствовали извинения Сомали за конфискованные в 2018 году миллионы долларов

Могадишо, 2 февраля. Премьер Мохамед Хусейн Робле извинился перед ОАЭ за конфликтную ситуацию с миллионами долларов, конфискованными в 2018 году. Министерство иностранных дел ближневосточного государства ответило, что Абу-Даби приветствовал инициативу африканской страны, отразившую «глубину исторических отношений между двумя братскими народами».

Согласно комментарию МИД, заявлением Робле высоко оценил роль Объединенных Эмират в поддержке сомалийцев и правительства, поэтому ОАЭ продолжат помогать Могадишо в достижении мира, стабильности и развития. Учитывая, что инцидент четырехлетней давности неблагоприятно сказался на диалоге, поскольку политические, экономические и гуманитарные контакты оставались натянутыми до тех пор, пока премьер не извинился за случившееся.

В апреле 2018 года африканские силы безопасности задержали в столичном аэропорту частный эмиратский самолет и под дулом пистолета, угрожая некоторым военнослужащими ОАЭ, изъяли находившиеся на борту 9,6 млн долларов. Абу-Даби резко осудил захват.

«Это задержало взлет рейса на несколько часов, учитывая, что средства предназначались для поддержки сомалийской армии и выплаты им заработной платы на основе меморандума о взаимопонимании, подписанного между двумя странами в ноябре 2014 года, касающегося укрепления военного сотрудничества», — заявляли в МИД ОАЭ.

Действия местных сил безопасности не только противоречили установленным дипломатическим нормам и традициям, но и поставили под сомнение положения упомянутых договоренностей, что пошло вразрез с международным правом. Также Объединенные Эмираты прекратили подготавливать сомалийских солдат, что неблагоприятно сказалось и на региональной безопасности.

Кроме того, ОАЭ на фоне конфликта закрыли больницу в Могадишо, которая ежедневно бесплатно обслуживала более 400 пациентов и предоставляла работу 100 сотрудникам, и приостановили импорт, что значительно сократило поступления в бюджет африканской страны.

Сейчас же наследный принц королевства и заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Мухаммад бин Салман Аль Сауд обсудил с сомалийским премьером Мохамедом Хусейном Робле двусторонние отношения и пути развития диалога, служащего общим интересам. По его словам, Абу-Даби с нетерпением ожидает начала нового этапа конструктивного сотрудничества с Могадишо и укрепления партнерства во всех областях.

Ранее сомалийский суд постановил не возвращать ОАЭ конфискованные в 2018 году миллионы долларов, поскольку правосудие округа Бенадир указало Центральному банку не выдавать более девяти млн. Примечательно, что президент Мохамед Абдуллахи Мохамед приказывал ЦБ не высвобождать арестованные четыре года назад эмиратские деньги, которые, по его версии, попали в страну нелегально.