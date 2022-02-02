Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 16:58
16:57
Общество
Парапсихолог Розанов объяснил, как нужно загадывать желания в магическую дату 02.02.2022
16:54
Шоу-бизнес
«Мы оба снимались в странных фильмах»: Барецкий рассказал о своих отношениях с Еленой Берковой
16:52
Происшествия
Мужчина погиб в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде
16:51
Общество
Около 90% россиян с COVID-19 находятся на амбулаторном лечении
16:51
Общество
Воробей испортила кадр разомлевшему в компании трех красоток Винокуру
16:50
Армия
Истребители ВВС Британии отслеживают «неопознанный летательный аппарат» у границ Шотландии
16:50
Политика
Dnes.Dir: решение ЕС о приостановке сертификации «СП-2» бьет по самой Европе
16:49
Политика
Депутат Рады Ионова назвала «бестолковым пиаром» указ Зеленского об увеличении ВСУ
16:48
Происшествия
Самолет рейса Волгоград — Москва сел в Домодедово с неисправностью одной из гидросистем
16:46
Общество
Оперативники ФСБ задержали лидера группировки драгдилеров в Калининграде
Все новости

ОАЭ приветствовали извинения Сомали за конфискованные в 2018 году миллионы долларов

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 16:04
Весь мир
ОАЭ приветствовали извинения Сомали за конфискованные в 2018 году миллионы долларов
wikipedia.org  /  Cliff/CC BY 2.0

Могадишо, 2 февраля. Премьер Мохамед Хусейн Робле извинился перед ОАЭ за конфликтную ситуацию с миллионами долларов, конфискованными в 2018 году. Министерство иностранных дел ближневосточного государства ответило, что Абу-Даби приветствовал инициативу африканской страны, отразившую «глубину исторических отношений между двумя братскими народами».

Согласно комментарию МИД, заявлением Робле высоко оценил роль Объединенных Эмират в поддержке сомалийцев и правительства, поэтому ОАЭ продолжат помогать Могадишо в достижении мира, стабильности и развития. Учитывая, что инцидент четырехлетней давности неблагоприятно сказался на диалоге, поскольку политические, экономические и гуманитарные контакты оставались натянутыми до тех пор, пока премьер не извинился за случившееся.

В апреле 2018 года африканские силы безопасности задержали в столичном аэропорту частный эмиратский самолет и под дулом пистолета, угрожая некоторым военнослужащими ОАЭ, изъяли находившиеся на борту 9,6 млн долларов. Абу-Даби резко осудил захват.

«Это задержало взлет рейса на несколько часов, учитывая, что средства предназначались для поддержки сомалийской армии и выплаты им заработной платы на основе меморандума о взаимопонимании, подписанного между двумя странами в ноябре 2014 года, касающегося укрепления военного сотрудничества», — заявляли в МИД ОАЭ.

Действия местных сил безопасности не только противоречили установленным дипломатическим нормам и традициям, но и поставили под сомнение положения упомянутых договоренностей, что пошло вразрез с международным правом. Также Объединенные Эмираты прекратили подготавливать сомалийских солдат, что неблагоприятно сказалось и на региональной безопасности.

Кроме того, ОАЭ на фоне конфликта закрыли больницу в Могадишо, которая ежедневно бесплатно обслуживала более 400 пациентов и предоставляла работу 100 сотрудникам, и приостановили импорт, что значительно сократило поступления в бюджет африканской страны.

Сейчас же наследный принц королевства и заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Мухаммад бин Салман Аль Сауд обсудил с сомалийским премьером Мохамедом Хусейном Робле двусторонние отношения и пути развития диалога, служащего общим интересам. По его словам, Абу-Даби с нетерпением ожидает начала нового этапа конструктивного сотрудничества с Могадишо и укрепления партнерства во всех областях.

Ранее сомалийский суд постановил не возвращать ОАЭ конфискованные в 2018 году миллионы долларов, поскольку правосудие округа Бенадир указало Центральному банку не выдавать более девяти млн. Примечательно, что президент Мохамед Абдуллахи Мохамед приказывал ЦБ не высвобождать арестованные четыре года назад эмиратские деньги, которые, по его версии, попали в страну нелегально.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / ОАЭ приветствовали извинения Сомали за конфискованные в 2018 году миллионы долларов
оаэ сомали
Комментировать