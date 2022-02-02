Политолог Кошкин заявил, что Россия никогда не будет «плясать под дудку» США

Москва, 2 февраля. Россия никогда не будет выполнять требования Вашингтона и «плясать под дудку» США. Такое мнение выразил политолог Андрей Кошкин.
Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им.Плеханова, доктор политических наук указал на слова официального представителя Пентагона Джона Кирби. Американский чиновник заявил, что у России нет «права вето» в вопросе вступления стран в НАТО. По словам Кошкина, Москва не претендует ни на какое вето, а лишь хочет добиться безопасности в Европе и получить гарантии этого, пишет «ПолитРоссия».
Если США продолжат настаивать на своей позиции и отказываться соблюдать требования Москвы, это станет причиной для следующего шага президента РФ Владимира Путина, который будет началом «ястребиной политики», убежден Кошкин.
«Либо США вновь начнут соблюдать международное право, либо мы начнем жить по ястребиному праву. Тогда и претензии будут совершенно другие», — сказал политолог.
Ранее Путин заявил, что США проигнорировали принципиальные российские озабоченности по гарантиям безопасности. По словам главы государства, Москва не увидела адекватного учета трех ключевых требований в ответе Запада на предложения РФ по безопасности, включая вопрос нерасширения НАТО.