Политолог Кошкин заявил, что Россия никогда не будет «плясать под дудку» США

Москва, 2 февраля. Россия никогда не будет выполнять требования Вашингтона и «плясать под дудку» США. Такое мнение выразил политолог Андрей Кошкин.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им.Плеханова, доктор политических наук указал на слова официального представителя Пентагона Джона Кирби. Американский чиновник заявил, что у России нет «права вето» в вопросе вступления стран в НАТО. По словам Кошкина, Москва не претендует ни на какое вето, а лишь хочет добиться безопасности в Европе и получить гарантии этого, пишет «ПолитРоссия».

Если США продолжат настаивать на своей позиции и отказываться соблюдать требования Москвы, это станет причиной для следующего шага президента РФ Владимира Путина, который будет началом «ястребиной политики», убежден Кошкин.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

«Либо США вновь начнут соблюдать международное право, либо мы начнем жить по ястребиному праву. Тогда и претензии будут совершенно другие», — сказал политолог.

Ранее Путин заявил, что США проигнорировали принципиальные российские озабоченности по гарантиям безопасности. По словам главы государства, Москва не увидела адекватного учета трех ключевых требований в ответе Запада на предложения РФ по безопасности, включая вопрос нерасширения НАТО.