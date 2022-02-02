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Правозащитники призвали власти Италии разорвать миграционное соглашение с Ливией

Весь мир
Правозащитники призвали власти Италии разорвать миграционное соглашение с Ливией
Global Look Press  /  ROPI/ZUMAPRESS.com

Рим, 2 февраля. Более 170 граждан и организаций призвали правительство Италии разорвать заключенное с Ливией соглашение в области борьбы с миграцией.

В заявлении, подписанном европейскими и ливийскими правозащитниками, сообщается, что система, созданная на основе меморандума о взаимопонимании двух стран, не привела к существенному улучшению ситуации. Она, напротив, показала невозможность обеспечения эффективной защиты беженцев, оказавшихся в североафриканском государстве.

Соглашение, заключенное при финансовой и политической поддержке Евросоюза, никоим образом не предотвращает нарушения прав мигрантов, совершаемых в Ливии. Оно косвенно создает атмосферу для более бесчеловечных практик.

В заявлении подчеркивается, что даже с учетом сложности положения в африканской стране необходимо решительно осудить европейское сотрудничество с местными властями, особенно итало-ливийский меморандум о взаимопонимании. Документ препятствует выезду беженцев и закрепляет практику эксплуатации нелегалов, проживающих в Триполитании.

Правозащитники призвали власти Италии разорвать миграционное соглашение с Ливией
Федеральное агентство новостей /

С 2015 года ЕС поддерживает Береговую охрану североафриканского государства деньгами и оборудованием. Мигрантов, направляющихся в Европу, перехватывают в Средиземном море под предлогом их «спасения» и возвращают в Ливию. Там они попадают в центры временного содержания, где сталкиваются с голодом и насилием.

Несмотря на доклады международных организаций и призывы правозащитников, Италия и Евросоюз продолжают закрывать глаза на преступления силовиков. Они по-прежнему помогают ливийцам улучшать возможность наблюдения за морем, предоставляя экономическую помощь и технику.

На днях Amnesty International потребовал от Брюсселя изменить миграционную политику в отношении Ливии. В результате такого сотрудничества беженцы оказываются в «адских» условиях.

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