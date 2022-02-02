Полковник Безруков рассказал, на каких границах остановится Россия после ответа на удар по Донбассу

Киев, 2 февраля. Если украинская власть, подзуживаемая британскими «партнерами», все-таки решит ударить по ЛДНР, Россия несомненно ответит и не остановится на нейтрализации ВСУ и выходе к линии разграничения.

Тем не менее не будет Россия выходить и на границы бывшего Советского Союза, как считают некоторые эксперты. Скорее всего ополченцы при поддержке России освободят от националистов большую часть Украины, но оставят в покое западные регионы, которые станут серьезной головной болью для поляков.

Таким прогнозом с подписчиками YouTube-канала «Соловьев LIVE» поделился полковник СВР в отставке, профессор МГИМО Андрей Безруков, подчеркнув, что нынешнее противостояние России с США заставляет проводить четкие исторические параллели. Больше всего эта ситуация напоминает так называемое стояние на Угре. Тогда татаро-монгольский хан Ахмат прекрасно понимал, что в случае проигрыша он не сможет удержать Орду от распада. А в победе он не был уверен из-за соотношения сил. При этом он не был уверен и в своих тылах, поджигаемых «диверсионными отрядами», которые отправил Иван III. Тогда большая схватка так и не произошла, но Орда все равно развалилась в кратчайшие сроки.

США, по мнению Безрукова, сейчас больше всего напоминают именно Орду буквально за год до распада. И сейчас происходит то же «стояние». Вашингтон понимает, что победить не сможет, а проигрыш приведет к гибели. Внутри США нарастает внутриполитический кризис, который в любой момент может перерасти в междоусобную войну элит. Отступить американцы вроде бы тоже не могут, боясь потерять лицо, но им все же придется это сделать. И Россия окончательно избавиться от западного ига, которое так или иначе довлело над страной последние тридцать лет. Безруков напомнил, что в 90-е американцы в РФ вели себя как те же ордынцы, предавая разграблению все без остатка, еще и требуя дань. Только за то время Россию ограбили примерно на полтора триллиона долларов. Окончательную точку Россия может поставить только сейчас, убедившись в своем превосходстве во многих сферах.

ФБА «Экономика сегодня» /

Ведущий канала журналист Владимир Соловьев напомнил, что использовать Украину для провоцирования России пытаются и британцы. Если США, возможно, и отказались от идеи разжечь конфликт в Донбассе, то Лондон может сделать то же самое руками своих агентов в Киеве и ручного украинского президента. Соловьев поинтересовался, до каких границ дойдет Россия, если ВСУ все-таки пойдут в наступление и Москва жестко ответит. Безруков удивил своего собеседника, отметив, что скорее всего Россия остановится на границе Западной Украины.

«Я думаю, что идти нужно до границ с Западной Украиной. А зачем нам дальше? Нам этот зараженный национализмом регион совсем не нужен. Пусть Львов поляки берут, чтобы долго и усердно разбирались со всеми украинскими радикалами, которые туда сбегутся со всей Украины, пытаясь спастись. А бандеровцы ведь, мягко говоря, не любят поляков еще больше, чем русских. Не надо забывать, что кроме географического расширения нас ждут серьезные процессы и внутри страны, особенно если США ответят на наш ход всеми возможными санкциями. Тут очень просто. Мобилизационная экономика, другого выхода после санкций не будет. Перевод на стратегическое планирование, двухконтурную финансовую систему. В общем-то некоторые процессы уже четко отработаны во время пандемии», — расписал развитие событий в случае провокации Украины Безруков.

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