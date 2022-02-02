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Полковник Безруков рассказал, на каких границах остановится Россия после ответа на удар по Донбассу

Политика
Полковник Безруков рассказал, на каких границах остановится Россия после ответа на удар по Донбассу
Федеральное агентство новостей

Киев, 2 февраля. Если украинская власть, подзуживаемая британскими «партнерами», все-таки решит ударить по ЛДНР, Россия несомненно ответит и не остановится на нейтрализации ВСУ и выходе к линии разграничения.

Тем не менее не будет Россия выходить и на границы бывшего Советского Союза, как считают некоторые эксперты. Скорее всего ополченцы при поддержке России освободят от националистов большую часть Украины, но оставят в покое западные регионы, которые станут серьезной головной болью для поляков.

Таким прогнозом с подписчиками YouTube-канала «Соловьев LIVE» поделился полковник СВР в отставке, профессор МГИМО Андрей Безруков, подчеркнув, что нынешнее противостояние России с США заставляет проводить четкие исторические параллели. Больше всего эта ситуация напоминает так называемое стояние на Угре. Тогда татаро-монгольский хан Ахмат прекрасно понимал, что в случае проигрыша он не сможет удержать Орду от распада. А в победе он не был уверен из-за соотношения сил. При этом он не был уверен и в своих тылах, поджигаемых «диверсионными отрядами», которые отправил Иван III. Тогда большая схватка так и не произошла, но Орда все равно развалилась в кратчайшие сроки.

США, по мнению Безрукова, сейчас больше всего напоминают именно Орду буквально за год до распада. И сейчас происходит то же «стояние». Вашингтон понимает, что победить не сможет, а проигрыш приведет к гибели. Внутри США нарастает внутриполитический кризис, который в любой момент может перерасти в междоусобную войну элит. Отступить американцы вроде бы тоже не могут, боясь потерять лицо, но им все же придется это сделать. И Россия окончательно избавиться от западного ига, которое так или иначе довлело над страной последние тридцать лет. Безруков напомнил, что в 90-е американцы в РФ вели себя как те же ордынцы, предавая разграблению все без остатка, еще и требуя дань. Только за то время Россию ограбили примерно на полтора триллиона долларов. Окончательную точку Россия может поставить только сейчас, убедившись в своем превосходстве во многих сферах.

Полковник Безруков рассказал, на каких границах остановится Россия после ответа на удар по Донбассу
ФБА «Экономика сегодня» /

Ведущий канала журналист Владимир Соловьев напомнил, что использовать Украину для провоцирования России пытаются и британцы. Если США, возможно, и отказались от идеи разжечь конфликт в Донбассе, то Лондон может сделать то же самое руками своих агентов в Киеве и ручного украинского президента. Соловьев поинтересовался, до каких границ дойдет Россия, если ВСУ все-таки пойдут в наступление и Москва жестко ответит. Безруков удивил своего собеседника, отметив, что скорее всего Россия остановится на границе Западной Украины.

«Я думаю, что идти нужно до границ с Западной Украиной. А зачем нам дальше? Нам этот зараженный национализмом регион совсем не нужен. Пусть Львов поляки берут, чтобы долго и усердно разбирались со всеми украинскими радикалами, которые туда сбегутся со всей Украины, пытаясь спастись. А бандеровцы ведь, мягко говоря, не любят поляков еще больше, чем русских. Не надо забывать, что кроме географического расширения нас ждут серьезные процессы и внутри страны, особенно если США ответят на наш ход всеми возможными санкциями. Тут очень просто. Мобилизационная экономика, другого выхода после санкций не будет. Перевод на стратегическое планирование, двухконтурную финансовую систему. В общем-то некоторые процессы уже четко отработаны во время пандемии», — расписал развитие событий в случае провокации Украины Безруков.

Ранее военный аналитик Константин Сивков оценил шансы НАТО в противостоянии с российско-китайским военным блоком.

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Все новости / Политика / Полковник Безруков рассказал, на каких границах остановится Россия после ответа на удар по Донбассу
украина россия сша польша радикалы орда
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