Франция исторически воспринимает Мали исключительно как ресурсно-сырьевую базу. Несмотря на то что с момента получения африканской республикой независимости прошло более полувека, Елисейский дворец не упускал возможности вмешаться во внутренние дела государства.

Одним из наиболее эффективных инструментов давления стала многопрофильная комплексная миссия по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Под видом благодетелей в страну попали маргиналы и преступники, облаченные в форму Организации Объединенных Наций.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как миротворцы ООН стали одной из главных угроз для мирного населения и территориальной целостности Мали.

Французский след

Еще в 2012 году на фоне активизации радикальных группировок власти в Бамако просили Экономическое сообщество стран Западной Африки создать Международную миссию под африканским руководством по поддержке в Мали (АФИСМА). Однако с момента формирования объединение из 14 государств подверглось жесткой критике со стороны Франции.

В связи с этим 25 апреля 2013 года вышла резолюция 2100 Совета Безопасности ООН, учреждающая Многопрофильную комплексную миссию Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА).

В мандате были указаны следующие цели:

— Поддержка осуществления «Соглашения о мире и примирении» от 2015 года;

— Содействие стабилизации положения и восстановления государственной власти в центральной части страны;

— Защита гражданского населения и сокращение масштабов межобщинного насилия;

un.org / Marco Dormino / UN Photo

К февралю 2021 года базы МИНУСМА находились в 13 городах республики. Северные объекты миссии стали местом притяжения террористических элементов и регулярно подвергались нападениям джихадистов.

Игнорирование основных положений договора

По состоянию на март 2021 года в состав миссии входило 18 311 человек, из которых 12 465 — вооруженные солдаты. В год на содержание МИНУСМА уходит в среднем 1,27 миллиарда долларов США, что делает ее самой дорогой миротворческой миссией ООН.

Однако ни высокая численность, ни баснословная стоимость не помогли миротворцам сделать то, ради чего их направили в Мали. Число жертв росло в геометрической прогрессии: в 2016 году в результате конфликтов погиб 71 человек, в 2017 — уже 192.

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство по рыболовству

Еще через год в стране зарегистрировали 815 смертей. И с каждым последующим годом это количество продолжает увеличиваться. Специалисты правозащитной организации Human Rights Watch считают, что соответствующие данные сильно преуменьшены в сравнении с реальным положением дел.

Не в последнюю очередь увеличение смертности связано с ухудшением ситуации на севере страны. Активность боевиков в регионах Мопти и Сегу возрастает с каждым днем.

Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

В связи с этим напрашивается логичный вопрос: чем же занимаются миротворцы ООН, в то время как радикальные исламисты регулярно атакуют мирных граждан Мали?

Бандиты с дипломатической неприкосновенностью

Выполнение мандата не стало главной целью миротворцев ООН. С момента прибытия в Мали сотрудники МИНУСМА не были заинтересованы в борьбе с боевиками.

Стабилизация обстановки и возвращение мира спровоцировали бы логичное сворачивание миссии. Однако подобное положение дел не устраивает ни «голубых касок», ни их руководство, ни лояльных боевиков.

Вместо защиты мирных жителей, миротворцы поддерживают в стране хаос, чтобы раз за разом сообщать в многочисленных докладах о критически опасной обстановке в африканской республике. Заключение в подобных документах всегда выглядит примерно одинаково: «для обеспечения безопасности малийцам необходимо очередное продление мандата миссии ООН».

Федеральное агентство новостей /

Набор преступлений контингентов МИНУСМА ничем не отличается от прочих миротворческих миссий ООН: грабежи, изнасилования, убийства, казни гражданских, контрабанда, пассивность, подготовка, снабжение и пособничество боевикам. За долгие годы присутствия в Мали «голубые каски» зарекомендовали себя, как низкоэффективное формирование, неспособное остановить бесчинства радикалов в регионе.

Наиболее громкие скандалы

Одно из первых сообщений о зверствах миротворцев ООН появилось еще в 2013 году. Сотрудники МИНУСКА не смогли разобраться, «в какую сторону воевать» и кто представляет подлинную угрозу. Они приступили к тотальной зачистке всех, кто, по их мнению, имел отношение к терроризму.

Важно уточнить, что реальные боевики в ходе операций не пострадали. Жертвами миссии ООН стали невинные граждане, которым не повезло оказаться на пути карательных отрядов «голубых касок».

В течение следующих нескольких месяцев «защитники населения» стали фигурантами нескольких крупных скандалов, связанных с сексуальным насилием. Многие женщины умалчивали факт надругательства, так как боялись расправы и убийства.

flickr.com / Hervé Serefio

Одна из жертв только через год рассказала медработникам, что она подверглась групповому изнасилованию, после которого миротворцы сожгли ей гениталии сигаретами. Также «голубых касок» не раз уличали в пособничестве боевикам.

Параллельно с показательными казнями «радикалов» из числа безоружных фермеров и пастухов, представители МИНУСКА плодотворно сотрудничали с джихадистами. Кроме того, работники ООН сыграли не последнюю роль в развитии гигантской африканской сети наркотрафика, крупнейшим узлом которой стала Мали.

Федеральное агентство новостей /

В некоторых случаях они напрямую руководили потоками запрещенных веществ и предоставляли преступникам служебный транспорт для перевозки каннабиса, опиума и сильнодействующих психотропных препаратов химического производства.

Федеральное агентство новостей /

Серый кардинал

Перечисляя преступления миротворцев ООН, легко можно упустить из виду главного виновника сложившейся в Мали ситуации. Большая часть проблем республики связана с политическими манипуляциями Парижа, который не готов признать независимость бывшей колонии и прекратить разграбление ресурсной базы суверенного государства.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Чтобы отвести подозрения, всю деструктивную деятельность Елисейский дворец совершал в традиционной для него манере — чужими руками. Подконтрольные Франции международные организации оказались готовы с подачи «сюзерена» довести до кризиса любую страну Черного континента, попавшую под пристальный взор неоколониалистов.

Президент временного правительства Мали, молодой полковник Ассими Гоита понял, что нельзя выстроить взаимовыгодное сотрудничество с державой, по-прежнему позиционирующей себя империей. Именно поэтому он обратился за помощью к России.

Смена вектора на восточный

Сближение Бамако и Москвы уже принесло плоды: при поддержке Кремля национальная армия смогла перейти в наступление и начала активную фазу борьбы с радикалами. Также на ситуацию повлияло распространение в соцсетях сообщений о прибытии в страну четырех российских специалистов, которых западные СМИ регулярно связывают с «ЧВК Вагнера».

Боевики в панике покинули населенный пункт Банкасс, в котором, согласно информации из местных источников, расположились отечественные инструкторы. Коренное население поддерживает молодого политика, отдавшего предпочтение сотрудничеству с Россией. Так, триколор стал символом освободительного движения на Черном континенте, а самого Ассими Гоита называют африканским Че Геварой.

Федеральное агентство новостей /

Вклад Москвы показал властям Бамако: если кто-то заинтересован в том, чтобы помочь тебе ликвидировать радикальные ячейки — он не будет годами имитировать бурную деятельность и пытаться оправдать свое присутствие. Он просто выполнит это.