Наряд Ольги Бузовой на видео из Южной Африки назвали «колхозом»

Москва, 2 февраля. Певица Ольга Бузова снова стала предметом обсуждения в Сети. На этот раз подписчики высмеяли внешний вид телеведущей.
Бузова опубликовала видео, в котором прошлась по полю в коротком топе цвета хаки и джинсовой мини-юбке. Артистка использовала ободок в тон образа, блестящие серьги и массивную золотую цепь на шее. Певица решила не надевать под одежду бюстгальтер, чем вызвала противоречивые споры среди подписчиков.
«Лифчик надеть забыли»;
«Боже, ну что за походка гопника»;
«Какой колхоз»;
«Хуже некуда»;
«Я думала, что на второй сезон стилиста поменяют. А оказалось, что показалось», — высказывались фолловеры под видео на странице Бузовой в Instagram.
Публикация успела набрать более пяти миллионов просмотров. Несмотря на критику, нашлись и те, кому образ ведущей понравился. Фанаты написали ей, какая она настоящая и красивая.
Несколько дней назад Бузова и юморист Михаил Галустян устроили зажигательные танцы у бассейна в Южной Африке. Пользователи Сети такое поведение звезды не оценили, отметив пристрастие певицы к купальникам — совсем как у балерины Анастасии Волочковой.