Наряд Ольги Бузовой на видео из Южной Африки назвали «колхозом»

Москва, 2 февраля. Певица Ольга Бузова снова стала предметом обсуждения в Сети. На этот раз подписчики высмеяли внешний вид телеведущей.

Бузова опубликовала видео, в котором прошлась по полю в коротком топе цвета хаки и джинсовой мини-юбке. Артистка использовала ободок в тон образа, блестящие серьги и массивную золотую цепь на шее. Певица решила не надевать под одежду бюстгальтер, чем вызвала противоречивые споры среди подписчиков.

«Лифчик надеть забыли»; «Боже, ну что за походка гопника»; «Какой колхоз»; «Хуже некуда»; «Я думала, что на второй сезон стилиста поменяют. А оказалось, что показалось», — высказывались фолловеры под видео на странице Бузовой в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @buzova86

Публикация успела набрать более пяти миллионов просмотров. Несмотря на критику, нашлись и те, кому образ ведущей понравился. Фанаты написали ей, какая она настоящая и красивая.

Несколько дней назад Бузова и юморист Михаил Галустян устроили зажигательные танцы у бассейна в Южной Африке. Пользователи Сети такое поведение звезды не оценили, отметив пристрастие певицы к купальникам — совсем как у балерины Анастасии Волочковой.