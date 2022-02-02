Президент Перу привел к присяге новый кабинет министров

Лима, 2 февраля. Президент Перу Педро Кастильо привел к присяге третий за шесть месяцев кабинет министров во главе с Эктором Валером. Об этом сообщают власти страны.

Девять новых министров приняли присягу во Дворце правительства в Лиме, кандидатуры еще девяти были официально утверждены.

Сесар Ланда вступил в должность главы МИД Перу, заменив Оскара Мауртуу. Пост главы Министерства юстиции и прав человека продолжит занимать Анибал Торрес. Министры образования Росендо Серна, здравоохранения Эрнандо Севальос, внешней торговли и туризма Роберто Санчес, труда Бетси Чавес, промышленности Хорхе Прадо Паломино также были заново утверждены.

???? En vivo | El presidente de la República, @PedroCastilloTe, toma juramento al nuevo Gabinete Ministerial.#SiempreConElPueblohttps://t.co/9t9My4pJHe — Presidencia del Perú ???????? (@presidenciaperu) February 1, 2022

Контр-адмирал Хосе Луис Гавидиа станет новым главой Минобороны. Оскар Грэхем займет место Педро Франке в качестве министра экономики и финансов.

Аграрные вопросы будет решать Альберто Рамос, сфера энергетики перейдет на попечение Алессандры Эрреры Хара. Министром экологии назначен Уилбер Супо, культуры — адвокат Алехандро Салас. Конгрессмен Кэти Угарте займется проблемами женщин и уязвимых слоев населения.

Saludo al actual gabinete presidido por @HectorValer_PER. Desde el Gobierno ratificamos el compromiso de trabajar por el Perú, priorizando las necesidades de todos los peruanos y las grandes reformas que consolidarán el bienestar nacional.#SiempreConElPueblo pic.twitter.com/sXCWsvbjd9 — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) February 2, 2022

Бывший глава полиции Альфонсо Чаварри принял присягу в качестве министра внутренних дел. Также были назначены новые представители министерств транспорта Хуан Сильва, жилищного строительства Хейнер Альварадо Лопес, развития и социальной интеграции Дина Болуарте Сегарра.

Педро Кастильо направил новому кабинету официальное сообщение, в котором подтвердил стремление работать ради Перу, провести реформы, направленные на национальное благосостояние, и ставить в приоритет нужды населения.

Ante la imposibilidad de lograr consensos en beneficio del país, informo que hoy presenté mi carta de renuncia al Presidente @PedroCastilloTe, la cual fue aceptada. Reafirmo mi compromiso con el país y los cambios para la justicia social. pic.twitter.com/OseIsX2zo5 — Mirtha Vásquez (@MirtyVas) January 31, 2022

Отставка прежнего премьер-министра Мирты Васкес была обоснована тем, что Перу «переживает критический период».

«Кризис во внешнем секторе отражает структурную проблему коррупции в различных государственных органах, что продолжает наносить нам ущерб. Это указывает на то, что настал момент принять решительные меры для урегулирования этого вопроса», — отметила Васкес.

1 февраля секретарь президента Перу Карлос Хайко безвозвратно ушел в отставку, подчеркнув, что при правительстве Кастильо существует «теневой кабинет».