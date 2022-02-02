Украинский политик признался, почему ВСУ неизбежно проиграют войну Донбассу

Киевские власти уже морально готовы к поражению от ополчения Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил украинский политик, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Летом 2021 года Верховная рада приняла законопроект об отрядах территориальной самообороны. В соответствии с документом предлагается разбить территорию Украины на зоны, в каждой из которых может быть создана бригада или батальон общей численностью до 140 тысяч человек. Уже в 2022 году украинский парламент предоставил бригадам теробороны право использовать тяжелое вооружение — переносные противотанковые и зенитные ракетные комплексы.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник назвал отряды территориальной самообороны, которые формирует и вооружает украинская власть, бандой, которая в скором времени начнет грабить страну. Политик уверен, что Киев просто не в состоянии будет контролировать такое количество вооруженных людей, которые будут распределены по всей территории Украины.

«Такого безобразия еще не было. Законом сегодня на Украине создаются не территориальные подразделения обороны, а банды. Получается, что государство передает право на применение насилия в частные руки. Что эти банды будут делать? Понятно что — грабить. Обворовывать будут тех, кто еще хоть что-то имеет», — сказал он.

facebook.com / Пресс-служба Генштаба ВСУ

Украинский политик признался, почему ВСУ неизбежно проиграют в войне против Донбасса. По его словам, такой вывод можно сделать из того, что Украина готовится к партизанской войне на своей территории.

«Гражданская война на территории Украины — ситуация вполне прогнозируемая. Тем более, что власти страны открыто говорят о подготовке к партизанской войне. С одной стороны, это означает, что морально они готовы к поражению, а с другой — ввергают Украину в хаос гражданского противостояния», — резюмировал Владимир Олейник.

Предоставление республикам Донбасса особого статуса исключено, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Также дипломат отметил, что ни один украинский регион не получит права вето на общегосударственные решения.