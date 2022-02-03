«Радуйтесь, вас услышали»: Михеев назвал причину, почему Россия раздражает Запад

Западные страны рассматривают Россию в качестве противника и конкурента, которого нужно контролировать. Об этом заявил известный российский политолог Сергей Михеев.

Так называемые государства коллективного Запада всегда видели в Российской Федерации конкурента, поскольку она всегда проводила самостоятельную внешнюю политику, считает эксперт. Кроме того, он назвал причину, почему Россия раздражает Запад. По его мнению, РФ имеет обширные территории, ресурсы и возможности — именно это и не нравится союзникам по НАТО.

«Ситуация очень простая: Россия раздражает Запад своими размерами, ресурсами и возможностями. А также тем, что она всегда претендовала на самостоятельную внешнюю политику. Объединялись они с нами только тогда, когда нужно было себя спасти за счет России. А вот все остальные периоды они рассматривали нас в качестве противника и конкурента, которого нужно контролировать или разрушить», — сказал он в эфире телеканала «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Михеев также заявил, что сегодня американцы должны радоваться, поскольку Россия их услышала. Именно поэтому, считает специалист, Москва больше никогда не будет верить лживым обещаниям Соединенных Штатов.

«Вся позиция американцев, в том числе и по-нынешнему, насквозь ложная. Они считают, что любой обман оправдывает ту цель, которую они преследуют. А эта цель — за чужой счет решить собственные проблемы. Этим они и занимаются в случае с Украиной. […] Ложь — как принцип жизни, поэтому соврать можно о чем угодно. В любом случае нам придется именно с этим иметь дело. Мы именно так и будем теперь относиться ко всему, что говорят американцы. Они добились своего. Радуйтесь, вас услышали», — резюмировал Сергей Михеев.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден нанес огромной ущерб своей стране в 2021 году. Соответствующее заявление сделал бывший американский лидер Дональд Трамп.