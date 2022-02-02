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Артем Умрихин признался, что отбирал певицу для Artik и Asti среди четырех исполнительниц

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 15:39
Шоу-бизнес
Артем Умрихин признался, что отбирал певицу для Artik и Asti среди четырех исполнительниц
Prt Scr youtube.com  /  Artik & Asti

Москва, 2 февраля. Украинская поп-группа Artik и Asti выступает в обновленном составе: на сцену с продюсером и основателем коллектива Артемом Умрихиным выходит певица Севиль Велиева. Как признался Artik, она была не единственной кандидатурой на место ушедшей в сольное плавание Анны Дзюбы.

Дзюба, выступавшая в Artik и Asti с момента основания коллектива, 2 ноября 2021 года покинула группу. Место певицы в коллективе 21 января 2022 года официально заняла Севиль Велиева.

Как признался Умрихин, в поисках новой исполнительницы ему пришлось отсмотреть немалое количество видеороликов, однако внимание певца привлекли всего четыре кандидатки. Одной из них и стала Велиева.

«Севиль была не единственная. Я посмотрел огромное количество видеороликов: в результате отобрал четырех девушек. С каждой договорился встретиться и поговорить. Севиль была первой в этом списке. Мы увиделись: я рассказал, что ее ждет в будущем. Сразу спросил, готова ли она работать, гастролировать, готова ли к хейту, который может на нее вылиться. И что же я увидел? Передо мной стоял человек с горящими глазами!» — рассказал Artik в беседе со «СтарХитом».

Первой композицией обновленного коллектива стала песня «Гармония», клип на которую вышел на видеохостинге YouTube 28 января. Автором его идеи выступил Алан Бадоев, а режиссером стал Юрий Катинский.

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Asti artik велиева
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