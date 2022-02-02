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Бойцы ВСУ подвергли минометному обстрелу территорию ДНР

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 15:37
Армия
Бойцы ВСУ подвергли минометному обстрелу территорию ДНР
Новостное агентство «Харьков».

Донецк, 2 февраля. Подразделения ВСУ в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из минометов территорию ДНР.

В сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что бойцы ВСУ вели минометный огонь по населенным пунктам Коминтерново и Октябрь.

«Выпущено пять мин калибра 82 миллиметра», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Киев активно готовится к наступлению в Донбассе, поэтому скапливает на линии фронта ударную группировку. В ЛНР заявили, что командование ВСУ может использовать авиацию в случае начала боевых действий, передает RT.

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