The Guardian заподозрил Джонсона в попытках вернуть дипломатический вес Великобритании

Лондон, 2 февраля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытается вернуть себе и стране дипломатический вес, пишет обозреватель The Guardian Патрик Винтур.

По мнению журналиста, именно этим объясняется активизация Лондона по украинскому вопросу. Джонсон встретился в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, а также пообещал финансовую помощь в размере 88 миллионов фунтов стерлингов со стороны Соединенного Королевства.

Кроме того, британский политик пытается отвлечь внимание сограждан от скандала, связанного с «винными вечеринками» в его резиденции. Судя по всему, репутация Джонсона серьезно пошатнулась после таких мероприятий.

Несмотря ни на что, действия премьера пока заставляют сомневаться в успешности Великобритании как участника урегулирования кризиса на Украине, считает Винтур. Журналист раскрыл роковую ошибку Джонсона.

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В первую очередь это связано с тем, что Джонсон перенес телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер вряд ли видит в нем настолько же важного собеседника, как, например, глава Франции Эммануэль Макрон, отметил Винтур.

«Российский президент вряд ли увидит в Джонсоне важного собеседника в той же лиге, что и президент Франции Эммануэль Макрон», — говорится в статье The Guardian.

Ранее сообщалось, что британский премьер попросил Кремль перенести беседу с Путиным на другую дату. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что никаких переговоров между политиками на 1 февраля не запланировано.