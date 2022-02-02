Власти ФРГ назвали условие запуска «Северного потока — 2»

Берлин, 2 февраля. Газопровод «Северный поток — 2» не будет запущен, пока у границ Украины находятся российские солдаты. С таким предупреждением выступила глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Она отметила, что Германия по этому поводу придерживается «ясной» позиции. До тех пор, пока президент России Владимир Путин «размещает столько солдат на границе с Украиной», ждать ввода трубопровода в эксплуатацию не стоит.

«Как всегда говорила бывшая канцлер (Ангела Меркель. — Прим. ФАН), "Северный поток — 2" является чисто экономическим проектом, частным экономическим проектом. Это, конечно, не так. Он всегда был связан с геостратегией — если организовать поставки газа в Германию в обход Украины», — цитирует Штрак-Циммерман РИА Новости.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд ранее пригрозила остановить проект «Северный поток — 2» в случае дальнейшего обострения ситуации на Украине.