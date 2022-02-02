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Жителя Алтайского края осудят за поджог полицейских автомобилей
Общество
Жителя Алтайского края осудят за поджог полицейских автомобилей
51.мвд.рф  / 

Барнаул, 2 февраля. В СК России по Алтайскому краю завершили расследование  дела по факту поджогов двух служебных автомобилей полиции.

По данным следствия, ночью в ноябре 2021 года пьяный 36-летний житель Рубцовска облил бензином две припаркованные служебные полицейские машины и поджег их. Злоумышленник был задержан на месте преступления. По его словам, он решил отомстить представителям полиции за то, что ранее уже был осужден за причинение телесных повреждений полицейскому. В региональном СК РФ возбудили уголовное дело, которое уже направлено на рассмотрение в суд, сообщает «Наш Бийск».

Ранее ФАН сообщал об аресте 30-летнего жителя Магнитогорска, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника ГИБДД. Следствие установило, что мужчина в пьяном виде ударил ножом инспектора ДПС, в автомобиле которого находился.

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суд поджог уголовное дело
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