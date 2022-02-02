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Одесский активист Демьян Ганул добился отмены концерта Басты на Украине

Общество
Одесский активист Демьян Ганул добился отмены концерта Басты на Украине
Global Look Press  /  Lev Ilyin/Global Look Press

Одесса, 2 февраля. Украинский националист Демьян Ганул заявил, что ему удалось добиться отмены концерта российского рэпера Басты в одном из ресторанов города Одессы, который должен был пройти 14 февраля.

Ганул уточнил, что причиной, по которой он решил добиваться отмены концерта исполнителя, стала якобы «антиукраинская позиция» Басты. Активист решил донести свою мысль и до владельца заведения, в котором должно было пройти выступление.

«Я лично встретился с одесским ресторатором Андреем Заречанским. Узнав, что Вакуленко имеет антиукраинскую позицию, Андрей принял верное решение отменить концерт», — рассказал Ганул в своем Facebook-аккаунте.

Впрочем, подобные изменения в концертном графике вряд ли сильно скажутся на занятости артиста. Баста продолжает работать над новыми песнями и регулярно снимается в различных телешоу, среди которых — любимый миллионами телезрителей проект «Гoлoс. Дети». Как стало известно в конце января, Басте предстоит вновь занять кресло наставника в новом сезоне этого шоу.

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украина баста рэпер
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