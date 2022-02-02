Дефицит сохраняется: почему цена на нефть может вырасти до 100 долларов за баррель

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» объяснили причины дефицита нефти и спрогнозировали рост ее стоимости. А также рассказали о ситуации на валютном рынке.

Нефть

По словам аналитиков, нефть сейчас торгуется чуть ниже отметки 89 долларов за баррель марки Brent. Участники рынка ждут окончания заседания ОПЕК+ и решения по запланированным объемам добычи на март.

«Сейчас всех настораживают несколько моментов. Во-первых, это отставание по запланированным объемам добычи, которое еще в декабре составило 824 тысячи баррелей в сутки. Очевидно, что мощностей у стран ОПЕК+ не хватает. Плюс были понижены прогнозы по профициту нефти на текущий год на 100 тысяч баррелей в сутки. Связано это с недостатком предложения и стабильным спросом», — рассказали эксперты.

Как отметили специалисты, несмотря на дефицит ресурса на рынке, техническая комиссия ОПЕК не рассматривает вариант более высокого наращивания добычи в марте. Ожидается, что предыдущие планы по росту добычи будут сохранены — это 400 тысяч баррелей в сутки.

«Если после заседания станет известно, что планы ОПЕК по наращиванию добычи нефти не изменятся, это станет позитивным сигналом для участников рынка. Ведь даже при существующих планах ОПЕК не может выбрать оговоренные квоты, просто не хватает мощностей. Это значит, что дефицит нефти на рынке будет сохраняться, и прогнозы относительно цены в 100 долларов за баррель вполне могут сбыться», — пояснили специалисты.

На высоком уровне стоимость нефти удерживают еще и опасения участников рынка относительно острой нехватки черного золота из-за возможного военного конфликта Украины с Россией, отметили аналитики.

Золото

Золото продолжает оставаться в актуальном для себя диапазоне 1760–1830 долларов за тройскую унцию. Поскольку серьезных факторов, которые могли бы повлиять на его стоимость, нет.

«Золото уверенно сохраняет свои позиции на фоне общемировой тенденции снижения доллара по индексу DXY. Американская валюта хотя вчера и попыталась немного подрасти, но явно видна тенденция на снижение. По индексу DXY она упала до отметки 96 пунктов. Доходность десятилетних американских гособлигаций тоже снижается, а это прямая поддержка золота. Основным фактором риска для него остается лишь ужесточение денежно-кредитной политики ФРС», — рассказали аналитики.

Федеральное агентство новостей /

Рубль

Национальная валюта России чувствует себя сейчас достаточно уверенно, отмечают специалисты. Во вторник, 1 февраля, курс доллара упал с 77,5 до 76,8 рубля за доллар. А уже на следующий день курс сдвинулся вплотную к отметке 76 рублей за доллар.

«Поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть и общая слабость доллара на мировом рынке. Плюс, свою роль играет отсутствие откровенно негативных новостей из мира геополитики. После переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена не прозвучало каких-то значимых заявлений. Стороны обменялись позициями и обозначили, что готовы продолжать диалог. Это несколько упокоило рынок, поскольку видно, что стороны настроены все же на мирный диалог», — объяснили аналитики.

Поддержку рублю оказывает и тот факт, что Минфин продолжает в рамках бюджетного права не покупать валюту. Плюс на рынке государственного долга по индексу GBI Россия за последние несколько дней показала уверенный рост — с отместки в 127,1 пункта он восстановился до 130. Актуальным диапазоном для российской валюты остается курс 75,5–79,5 рубля за доллар.