Иркутские пожарные спасли 10 человек из охваченного огнем многоквартирного дома

Иркутск, 2 февраля. Возгорание случилось в одном из многоквартирных домов в микрорайоне Топкинский. Пожарные вовремя эвакуировали 10 жильцов из горящего здания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Инцидент произошел вечером 1 февраля на восьмом этаже. На момент прибытия спасателей 13 человек, проживающих на нижних этажах, самостоятельно покинули жилой дом. Остальных десятерых местных жителей вывели на улицу при помощи звенья газодымозащитной службы. Спустя час огнеборцам удалось ликвидировать пожар.

«Возгорание произошло в подсобном помещении. Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра. Огонь уничтожил строительные материалы и оборудование для ремонта. В доме закопчен холл на площади 25 квадратных метров», — отметили в ведомстве.

Дознаватели устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших или погибших не поступала.

Ранее во Владивостоке пожарные спасли из огня 20 человек, сообщало издание Deita. В результате пожара выгорела комната в одной из квартир на площади 12 квадратных метров.