Заявление Пескова по валютным санкциям США укрепило рубль на торгах Мосбиржи

Москва, 2 февраля. Курс российской валюты на торгах Московской биржи укрепляется к иностранным валютам. Такая динамика наблюдается после заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова по валютным санкциям США.

Доллар потерял 76 копеек и торговался на уровне 76,06 рубля впервые с 20 января. В свою очередь евро снизился на 44 копейки и составил 86,07 рубля. На старте сессии американская валюта снижалась на 1,5 копейки — до 76,79 рубля, а европейская осталась на уровне закрытия предыдущих торгов — 86,43 рубля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у Кремля есть планы по минимизации последствий после возможного введения запрета отечественным банкам проводит операции в долларах. Санкции подразумевают, что кредитно-финансовые организации не смогут иметь счета в американских банках или в их отделениях, филиалах и родственных структурах.