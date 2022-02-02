Переживший микроинсульт Вячеслав Добрынин не смог выйти на сцену на юбилее Льва Лещенко

Москва, 2 февраля. Композитор Вячеслав Добрынин продолжает восстанавливаться после микроинсульта, произошедшего у него в 2018 году. Здоровье не позволило ему выйти на сцену к певцу Льву Лещенко, отмечавшему свой юбилей.

Народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко 1 февраля 2022 года отметил свое 80-летие. В честь этого события в «Крокус Сити Холле» прошел его юбилейный концерт. В числе гостей, ожидаемо, оказался и давний друг артиста — композитор Вячеслав Добрынин.

Юбиляр обратился к нему со сцены, чтобы поблагодарить за написанные Добрыниным для него песни. После этого Лещенко пригласил композитора выйти к нему, однако Добрынин был вынужден ответить на предложение певца отказом.

«Я болею. Очень хочется уже. Но в этом году вряд ли. Здоровье не позволяет», — объяснил композитор.

Исполнитель хита «Эхо любви» ранее выразил надежду, что Добрынин, отметивший 25 января 2021 года свое 76-летие, сможет оправиться после двух тяжелых болезней. Тогда, по словам Лещенко, они и смогут вновь плодотворно поработать вместе.